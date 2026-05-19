1組限定、天江大陸氏の茶花香色体験付き！ Airbnb「Hikari Mori Kominka Project」

記事ポイント Airbnb Japanと森星さんによる古民家再生プロジェクト「Hikari Mori Kominka Project」が1組最大4名限定の特別な宿泊体験として実現茶人・天江大陸氏による「茶」「花」「香」「色」テーマのおもてなし体験と、森星さん監修の長屋門プライベート空間に泊まれる宿泊費・2食・体験・最寄駅からの往復送迎がすべて無料で提供される Airbnb Japanと森星さんによる古民家再生プロジェクト「Hikari Mori Kominka Project」が1組最大4名限定の特別な宿泊体験として実現茶人・天江大陸氏による「茶」「花」「香」「色」テーマのおもてなし体験と、森星さん監修の長屋門プライベート空間に泊まれる宿泊費・2食・体験・最寄駅からの往復送迎がすべて無料で提供される

Airbnb Japanとモデル・クリエイターの森星さんが2023年に立ち上げた古民家再生プロジェクト「Hikari Mori Kominka Project」が、1組最大4名限定の特別な宿泊体験として実現します。

関東近郊の長屋門を修復したプライベート空間を舞台に、森星さん本人によるウェルカムや茶人・天江大陸氏による五感の体験が提供されます。

Airbnb「Hikari Mori Kominka Project」





企画：Airbnb Japan × 森星宿泊日程：2026年6月1日（月）13:00チェックイン〜2026年6月2日（火）14:00チェックアウト（1泊2日）場所：関東近郊定員：1組最大4名宿泊費：無料（滞在費・夕食・朝食・体験・最寄駅からの往復送迎を含む）応募資格：18歳以上

Airbnb Japan（エアビーアンドビー）とモデル・クリエイターの森星さんが手がける古民家再生プロジェクトが、2026年6月1日〜2日の1泊2日で特別な宿泊体験として実施されます。

1組最大4名のグループが選ばれ、宿泊費・夕食と朝食の2食・各種体験・宿泊施設から最寄駅までの往復送迎がすべて無料で提供されます。

滞在の舞台は、門と住居が一体となった日本の伝統建築「長屋門」を修復したゲスト専用のプライベート空間です。

かつて武家屋敷や農家の象徴的な入口として用いられてきた建築が、職人の手仕事によって本来の魅力を保ちながら現代の感性と調和する空間へと整えられています。

森星さんが監修した長屋門の空間





森星さんが監修・キュレーションした長屋門は、日本の伝統的な木造建築の佇まいを残しながら、現代の感覚に合わせた居心地のよい空間として整えられています。

歴史の趣が漂う梁や古材の質感と、丁寧に選ばれた器・調度品が組み合わされ、1組のゲストだけが静けさに包まれるひとときを過ごせます。





滞在当日は到着時に森星さん本人がゲストをウェルカムします。

その後、長屋門の各エリアとデザインの背景にあるストーリーを森星さんが直接説明しながら案内するルームガイドツアーが行われ、空間に込められた日本文化への想いや職人技の詳細がホスト本人の言葉で伝えられます。





2023年に発表されたこのプロジェクトは、森星さんが世界各地の旅を通じて改めて着目した日本の伝統技術・匠の技・デザインの力を、現代に継承するかたちで具現化した取り組みです。

伝統的な知恵を持続可能なかたちで共有するという思想が、この長屋門空間のすみずみに反映されています。

茶人・天江大陸氏の「茶・花・香・色」おもてなし体験





茶人・天江大陸氏による特別なおもてなし体験が「茶」「花」「香」「色」の4つのテーマで構成されています。

大人になっても大切にしたい子供の頃の「ままごと」からインスパイアされたこの体験は、ゲストの遊び心を膨らませる感性的な時間として設計されています。





「茶」「花」「香」「色」の4テーマにわたる体験は、プライベートな古民家空間で1組のゲストだけのために設えられており、茶・花・香・色それぞれが重なり合いながら五感を通じた日本文化の豊かさを伝えます。

地元食材の食体験と「tefutefu」のお香ギフト





6月1日の夕食と6月2日の朝食の2食が、地元の食材を活かしたメニューでプライベート空間にて提供されます。

いずれも宿泊費に含まれており、関東近郊の食材を用いたセレクトメニューが用意されます。





森星さんがクリエイティブディレクターを務めるブランド「tefutefu」によるお香のギフトも体験に含まれています。

嗅覚からも日本の美意識を感じられるよう、空間のトーンに合わせてセレクトされたアイテムがゲストに手渡されます。

応募・参加概要





宿泊体験への応募は2026年5月11日（月）10:00から5月14日（木）10:00まで、Airbnbの特設ページにて受け付けられました。

応募条件は18歳以上であること、および建物の構造上一部バリアフリーに対応していない箇所について当選後に安全面の詳細確認を経て宿泊可否を最終確定することです。

自宅から宿泊施設の最寄駅までの交通費と、提供される食事以外の飲食費はゲスト自身の負担となります。

宿泊費・2食・体験・送迎がすべて含まれるこの特別な一夜は、茶人・天江大陸氏が「茶」「花」「香」「色」で紡ぐおもてなしと、森星さん監修の長屋門プライベート空間が重なり合う、1組最大4名限定のプログラムです。

2023年から築いてきた古民家再生プロジェクトが、日本文化の本質的な豊かさを五感で体験できる1泊2日として結実しています。

Airbnb「Hikari Mori Kominka Project」の紹介でした。

よくある質問

Q. 宿泊体験に含まれるサービスの範囲はどこまでですか？

A. 宿泊費・2食（6月1日夕食・6月2日朝食）・体験・宿泊施設から最寄駅までの往復送迎が含まれます。

自宅から宿泊施設の最寄駅までの交通費と、提供される食事以外の飲食費はゲスト自身の負担となります。

Q. 宿泊先にバリアフリー対応はありますか？

A. 建物の構造上、一部バリアフリーに対応していない箇所があります。

当選後に安全面に関する詳細が案内され、宿泊可否が最終確定されます。

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