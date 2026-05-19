◇大相撲夏場所１０日目（１９日、東京・両国国技館）

新幕下で東４０枚目・光星竜（音羽山）が東幕下４２枚目・栃清龍（春日野）をはたき込み、４勝１敗で勝ち越しを決めた。

立ち合いで相手の当たりを右にかわし、変化のような形となっての白星に土俵上で首をひねり、「自分の中で立ち合いが合わなくてちょっと避けちゃった部分はある」と反省したが、新幕下での勝ち越し。「幕下なんてまだまだ顔じゃないというか、自分の身に合わないなと思っていたけど、やり合えている。まだまだですけど、もうちょっと自己評価を上げてもいいのかな」と手応えを示した。

光星竜は元幕内・安芸乃州の長男。高校卒業後に渡米し、ネバダ州立大時代に柔道のＵＳオープンを制した異色の経歴を持ち、昨年の春場所の前相撲で初土俵を踏んだ。１年２か月で幕下に上がり「昨年の夏場所は序ノ口でやっていたので感慨深い」としみじみ。幕下から用いること許される博多帯は、父が現役時代に使用したものを受け継いでいた師匠の音羽山親方（元横綱・鶴竜）から譲り受けたという。「力をもらっているし、父の番付を超えたい」と決意を込めた。