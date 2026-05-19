1960年代発祥、4色の宝石で新作2型！ ハリー・ウィンストン「フォーゲット・ミー・ノット」

記事ポイント ハリー・ウィンストン「フォーゲット・ミー・ノット」コレクションにツインペンダントとツインイヤリングが新登場ピンクサファイア・ルビー・ブルーサファイア・ダイヤモンドの4色展開フローラルモチーフの原型は1960年代初期のアーカイブスケッチに遡る歴史的コレクション ハリー・ウィンストン「フォーゲット・ミー・ノット」コレクションにツインペンダントとツインイヤリングが新登場ピンクサファイア・ルビー・ブルーサファイア・ダイヤモンドの4色展開フローラルモチーフの原型は1960年代初期のアーカイブスケッチに遡る歴史的コレクション

ハリー・ウィンストンが、「フォーゲット・ミー・ノット」コレクションの最新作を発表します。

野に咲く忘れな草を着想源とするこのコレクションは、1960年代初期にまで遡るフローラルモチーフのアーカイブスケッチを起源としています。

今回はツインモチーフのペンダントとイヤリングが新たにラインナップに加わっています。

ハリー・ウィンストン「フォーゲット・ミー・ノット」





ブランド：ハリー・ウィンストンコレクション：フォーゲット・ミー・ノット新作アイテム：ツインペンダント、ツインイヤリング使用石：ピンクサファイア、ルビー、ブルーサファイア、ダイヤモンドカットスタイル：ラウンド・ブリリアントカット、ペアシェイプ

「フォーゲット・ミー・ノット」コレクションは、野に咲く忘れな草の造形美を、記憶とひたむきな愛、そして永遠の魅力を象徴するジュエリーへと昇華させたシリーズです。

フローラルモチーフのアーカイブスケッチは1960年代初期に遡り、ハリー・ウィンストンのデザイナーと自然界との長きにわたる結びつきを物語っています。

創始者ハリー・ウィンストンが花びらの優美な曲線と陽光に照らされた花々の煌めきに見出した美しさが、このコレクションに受け継がれています。

今回新たにコレクションに加わったのは、ツインモチーフのペンダントとイヤリングの2アイテムです。

ピンクサファイア、ルビー、ブルーサファイア、ダイヤモンドの4色が展開され、自然が見せる多様な色彩の美しさを映し出しています。

ツインペンダント





ツインペンダントは、ラウンド・ブリリアントカットとペアシェイプのジェムストーンのフォルムそのもののみで咲き誇る花のシルエットを描き出すデザインで、4バリエーションが展開されています。

フォーゲット・ミー・ノット・ツインペンダント：4,576,000円（税込）フォーゲット・ミー・ノット・ツインペンダント：3,531,000円（税込）フォーゲット・ミー・ノット・ツインペンダント：3,696,000円（税込）フォーゲット・ミー・ノット・ツインペンダント：3,553,000円（税込）





フォーゲット・ミー・ノット・ツインペンダント 3,696,000円(税込)





フォーゲット・ミー・ノット・ツインペンダント 3,553,000円(税込)





フォーゲット・ミー・ノット・ツインイヤリング 5,258,000円(税込)





ツインイヤリングも同じツインモチーフで構成され、ラウンド・ブリリアントカットとペアシェイプのジェムストーンが耳元に忘れな草の花を咲かせます。

宝石の種類によって異なる色彩の表情を持つ4バリエーションが揃っています。

フォーゲット・ミー・ノット・ツインイヤリング：5,258,000円（税込）フォーゲット・ミー・ノット・ツインイヤリング：4,433,000円（税込）フォーゲット・ミー・ノット・ツインイヤリング：4,411,000円（税込）フォーゲット・ミー・ノット・ツインイヤリング：4,444,000円（税込）





フォーゲット・ミー・ノット・ツインイヤリング 4,411,000円(税込)





フォーゲット・ミー・ノット・ツインイヤリング 4,444,000円(税込)





ツインペンダントとツインイヤリングの2アイテムは、ピンクサファイア、ルビー、ブルーサファイア、ダイヤモンドの4色それぞれが異なる輝きを放ち、自然の多彩な色彩美をジュエリーに映し出しています。

1960年代初期のアーカイブスケッチを源泉に持つフローラルモチーフが、情感と洗練を併せ持つクリエイションとして新たな形で登場しています。

ハリー・ウィンストン「フォーゲット・ミー・ノット」の紹介でした。

よくある質問

Q. フォーゲット・ミー・ノット・ツインペンダントの価格帯はどれくらいですか？

A. 3,531,000円から4,576,000円（いずれも税込）の4バリエーションが展開されています。

Q. フォーゲット・ミー・ノット・コレクションのフローラルモチーフはいつ頃から存在しますか？

A. アーカイブスケッチは1960年代初期に遡ります。

ハリー・ウィンストンのデザイナーと自然界との長きにわたる結びつきを起源としており、現在も新作に受け継がれています。

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