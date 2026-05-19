乃木坂46、トレーディングカードゲーム第2弾発売決定 増田三莉音＆矢田萌華が新たに加わった8人が応援大使に就任
アニプレックスは、「乃木坂46×ビルディバイド -ブライト-トレーディングカードゲームVol.2」を来年発売することを発表した。
【写真】メンバー追加！ビルディバイド応援大使の新ビジュアル
同商品は、アニプレックスが手掛けているトレーディングカードゲーム「ビルディバイド -ブライト-」より発売した「乃木坂46×ビルディバイド -ブライト-トレーディングカードゲーム」の第2弾。
前回よりパワーアップしたメンバーの自撮りやペアでの写真、ライブでの写真など、ここでしか手に入らない撮りおろしを多数収録。また、本企画の広報担当として、前回の「伊藤理々杏・岩本蓮加・賀喜遥香・田村真佑・池田瑛紗・井上和」の6人に加えて6期生より「増田三莉音、矢田萌華」を加え、「ビルディバイド応援大使＋」として就任する。
8人を中心に、発売まで多岐にわたるプロモーションを実施予定。今回は、「ビルディバイド応援大使＋」8人の新ビジュアルも公開された。
【写真】メンバー追加！ビルディバイド応援大使の新ビジュアル
同商品は、アニプレックスが手掛けているトレーディングカードゲーム「ビルディバイド -ブライト-」より発売した「乃木坂46×ビルディバイド -ブライト-トレーディングカードゲーム」の第2弾。
前回よりパワーアップしたメンバーの自撮りやペアでの写真、ライブでの写真など、ここでしか手に入らない撮りおろしを多数収録。また、本企画の広報担当として、前回の「伊藤理々杏・岩本蓮加・賀喜遥香・田村真佑・池田瑛紗・井上和」の6人に加えて6期生より「増田三莉音、矢田萌華」を加え、「ビルディバイド応援大使＋」として就任する。
8人を中心に、発売まで多岐にわたるプロモーションを実施予定。今回は、「ビルディバイド応援大使＋」8人の新ビジュアルも公開された。