ミセス大森元貴「我が家に来てくれた」、M!LKと朝まで語り合った思い出明かす
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）が、18日放送のTBS系『テレビ×ミセス』（後8：55）に出演。M!LKのメンバー5人を自宅に招き、朝の5時まで語り合ったことを明かした。
【写真】朝まで語り合った思い出を振り返る、M!LK佐野勇斗＆大森元貴
この日の放送は、M!LK（佐野勇斗、塩崎太智（※崎＝たつざき）、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人）が全員集合。新コーナーで、大森が「元祖せっかち屋台」の“おやっさん”に扮し、ゲストと本気トークをせっかち＆最短距離で繰り広げる企画がスタートし、初回ゲストに佐野が登場した。
8年来の仲であるという2人。M!LKは「爆裂愛してる」「好きすぎて滅！」「アイドルパワー」などの楽曲がヒット中だが、“おやっさん”こと大森が、「佐野ちゃんがM!LKを大事に思ってきたから今の現状があるんだろうなーと思うと、たまたま売れたわけじゃないじゃないですか」としみじみ。佐野は「苦労もしてきてるからね」と振り返り、2人でブレイクを喜んだ。
「メンバーのカラーが出るようになってうれしいですね」と大森が話すと、佐野は「それが一番うれしい。ほかのメンバーが…すごいテレビ出たりとかラジオもそうだけど。本当に自分のことのようにうれしい。めちゃくちゃうれしい」と熱く語った。
すると大森が、「M!LK5人でさ、我が家に来てくれたじゃないですか」と告白。「今後の話とかお互いどうだとか…朝の5時までね」と説明し、「2時間後、7時現場入り」と明かした。佐野は「びっくりした俺、ホントに。ネット見てたらCMの会見？これいつ？今日？まじ、寝てないわこの人」と驚いたという。大森は「まあまあ、寝てないというか。充電はしてますから」と答えた。
番組ではこのほか、大ヒット中の「好きすぎて滅！」を、M!LK×Mrs. GREEN APPLEでスペシャルコラボレーションを披露したほか、新企画「大人しりとり」対決や、巨大急須を使った「グリーンアップルティーチャレンジ」などのゲームを展開。番組は大盛り上がりを見せていた。
同放送はTVerにて配信中。
【写真】朝まで語り合った思い出を振り返る、M!LK佐野勇斗＆大森元貴
この日の放送は、M!LK（佐野勇斗、塩崎太智（※崎＝たつざき）、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人）が全員集合。新コーナーで、大森が「元祖せっかち屋台」の“おやっさん”に扮し、ゲストと本気トークをせっかち＆最短距離で繰り広げる企画がスタートし、初回ゲストに佐野が登場した。
「メンバーのカラーが出るようになってうれしいですね」と大森が話すと、佐野は「それが一番うれしい。ほかのメンバーが…すごいテレビ出たりとかラジオもそうだけど。本当に自分のことのようにうれしい。めちゃくちゃうれしい」と熱く語った。
すると大森が、「M!LK5人でさ、我が家に来てくれたじゃないですか」と告白。「今後の話とかお互いどうだとか…朝の5時までね」と説明し、「2時間後、7時現場入り」と明かした。佐野は「びっくりした俺、ホントに。ネット見てたらCMの会見？これいつ？今日？まじ、寝てないわこの人」と驚いたという。大森は「まあまあ、寝てないというか。充電はしてますから」と答えた。
番組ではこのほか、大ヒット中の「好きすぎて滅！」を、M!LK×Mrs. GREEN APPLEでスペシャルコラボレーションを披露したほか、新企画「大人しりとり」対決や、巨大急須を使った「グリーンアップルティーチャレンジ」などのゲームを展開。番組は大盛り上がりを見せていた。
同放送はTVerにて配信中。