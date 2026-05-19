ABEMAは、オリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』を6月14日夜9時より放送開始することを発表した。あわせて、スタジオMCを前シーズンから引き続きアン ミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈の4名が務めることも決定した。

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本番組は、20代の“ガール”と30代の“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。過去シーズンでは「結婚についてリアルに考えさせられる番組」として共感の声が寄せられ、20～30代女性を中心に話題を呼んだ。

『ガールオアレディ3』の参加者には、総フォロワー数400万人を誇る人気YouTuberや、過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバー、総額1000万円の整形を公表している美容クリニック経営者などが集結。14日間を経て、運命の相手と結ばれるのは誰なのかが描かれる。

女性参加者は、＜ガール＞としてキララ（俳優／モデル・25歳）、マホ（動画クリエイター／俳優・24歳）、オダミユ（モデル・25歳）、モモエ（俳優／モデル・24歳）、＜レディ＞としてエツコ（動画クリエイター／経営者・32歳）、カナコ（俳優・34歳）、スミレ（クリニック経営／看護師・31歳）、ミユ（俳優／バーテンダー・30歳）が出演する。

今シーズンの見どころとして、スタジオMCを務めるアン ミカは「（前シーズンから新たに）追加されたシステムによって、波乱の予感がします。参加者の皆さんはアプローチが早くて、目まぐるしい展開です！」とコメント。若槻は「メンバーの顔だけで1時間話せるくらい美男美女揃いです（笑）番組の面白さがギュっと詰まっていて、過去シーズンからさらにパワーアップしています」と期待を寄せた。藤森は「参加メンバーは、今回もまたかなり個性的で、前シーズンに比べてよりアグレッシブで行動に移す方が多い。読めない展開になっているので、最後まで目が離せないです！」と番組の魅力を語っている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）