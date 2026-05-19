政府が、きょうクマ対策について関係閣僚会議を開き、木原官房長官が今後、全国統一でのクマの個体数の調査を実施し、クマの捕獲頭数の見直しを行う考えなどが示されました。

【写真を見る】クマ出没要因は「去年秋の取りこぼし」今後は個体数管理も見直し 政府が国民の安全最優先で取り組む方針を確認 高市内閣関係閣僚会議

■山形での目撃数は



山形県内では先月末時点でクマの目撃件数が114件に上り、目撃件数が過去最多となった去年を上回るペースとなっています。全国でもクマの出没や人への被害が相次いでいます。



こうした中、けさ政府が関係閣僚会議を開き、木原官房長官が全国のクマ対策について「一段ギアを上げて取り組む必要がある」としました。

■政府の目の色が変わったか





木原稔 官房長官「今後速やかに緊急対応体制の整備、出没防止対策の実施、クマの調査や捕獲の強化、住民等の安全確保、注意喚起、そして情報発信など、一段ギアを上げて取り組む必要がございます」

■個体数管理も見直しへ



会議では、相次ぐクマの出没を受け、捕獲体制の強化や児童生徒の安全対策の推進とともに、クマの捕獲頭数の見直しを行う考えなどが示されました。



木原稔 官房長官「全国統一的な手法によるクマの生息状況調査の実施や、その調査結果に基づく、捕獲目標数の見直しにより個体数管理をさらに推進する」

■クマの目撃が増えている要因に言及





また農林水産省からは、農地近くですでに行われているクマの捕獲や、侵入を防ぐ対策への支援の追加の要望を、今月中に取りまとめる方針が示されました。



会議では、去年の秋に人里で目撃されたクマが捕獲されず、春になって再び現れている可能性も示され、政府では策定したクマ被害対策ロードマップについて、必要に応じてアップデートしていくことが共有されました。