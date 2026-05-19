◇MLB ブリュワーズ9-3カブス(日本時間19日、リグリー・フィールド)

カブスの鈴木誠也選手が5番・ライトで先発出場。3試合ぶりのマルチ安打を放つ活躍を見せましたが、チームは先発の今永昇太投手が8失点を喫するなど大敗を喫しました。

鈴木選手はこの日、第2打席まで凡退に終わりますが、スコア3-9とビハインドの6回に先頭で第3打席を迎え、レフト線へ痛烈なヒットを放ちます。相手の2番手シェーン・デロハン投手が150キロのシンカーを初球に投じ、続く2球目、129キロのカーブにも対応。巧みなバットコントロールを見せ、レフト線へと打球を運びました。

そして続く8回の第4打席でも先頭で打席に立った鈴木選手。デロハン投手のカットボールをしっかりスイングし、逆らわずにライトへはじき返しました。

いずれもチャンスメイクで貢献しましたが、得点にはつながらず。チームはホワイトソックス戦から続く3連敗となりました。

鈴木選手はこの日、4打数2安打と3試合ぶりのマルチ安打を記録。左右に打ち分け、状態のよさをアピールしました。