タレントの森脇健児（59）が18日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。「やっとタレントとしてポジショニング見つけた」と確信した番組を明かした。

この日は歌手の森口博子と出演。森口とは互いにブレイクを果たしたフジテレビ「夢がMORI MORI」（1992〜1995年）で共演していた。

「夢がMORI MORI」での思い出などを語る中、「ああいう看板番組を持ってるのはありがたい」と森脇。「時が流れて、僕も仕事がガーッと（減って）。関西戻って、結婚もした子供もいる。なんとかせなあかんと思っていた時に、僕が次に出会った勝負番組が『オールスター感謝祭』の赤坂マラソンやったんや。バラエティーじゃないですか。でもこっちはバラエティーやけど命懸けて赤坂マラソン走ってます」と明かした。

「僕初めて出たのが2003年秋、初出場初優勝して、そこで人生変えたろと思って毎日練習してる。関西帰って練習した。赤坂の心臓破りの坂のあの傾斜とあの距離のところに家を買ってる」と告白すると、森口も「えー！ 本当に？！」と驚き。

森脇は「だから毎日が赤坂5丁目ミニマラソンを家でやってんのよ、京都で。必死や、家のローンもやらなあかん、子供も大学まで行かさなあかん、ほんで必死に走ってる」とした。

それでも「ハンデがきついから徐々にやっぱり3番にも入れない、5番にも入れない、7番ぐらいがギリギリになる。テレビに映るのもスタートする10秒、ゴールする5秒、インタビューの5秒、でもこの約30秒のために練習するわけ」と森脇。「僕が心臓破りの坂の向こうに森脇健児が復活するのはこれしかないっていうのを初めて走った時に思ったんよね。ここに赤坂ドリームがあるだろうと思って。もう一度復活させるために」と力を込めた。

そのかいもあって「子供が“あ、走ってる人！”って。名前はわからへんけど“あ、走ってる人！”って指刺されるわけ。この時に“俺やっとタレントとしてポジショニング見つけた”と思ったね」と満足そうに笑った。

これに、森口も「けんちゃんのポジションは赤坂心臓破り（の坂）とドッキリGP」とニヤリ。森脇も「あれでお子さん見てくれるからね。名前は出てこないけど、走ってる人。うれしかったね」と話した。