Ｊ２藤枝の槙野智章監督（３９）が１９日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）の日本代表に３大会連続で選出されたＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝へエールを送った。Ｊ１浦和では２０１６年から２季ともに戦い、１８年ロシアＷ杯ではともにメンバーに選ばれた。「キャプテンとして、新しい景色を見せてくれると思っています」と期待を寄せた。

槙野監督は、ロシアＷ杯で印象に残っている出来事を振り返った。出場機会なく大会を終えた遠藤が、帰国の際に「このままじゃ自分もそうだし、日本もそうだから、厳しい環境に身を置かないといけないです」と話していたことを今でも覚えている。現状に満足しない強い向上心を感じたという。その後、遠藤は同年夏に浦和からベルギーリーグ・シントトロイデンへ移籍した。

槙野監督は現役引退後にテレビ番組の取材で遠藤のリバプールの自宅を訪問。自費で整備したというトレーニングルームに驚かされたという。「見たことがないような重さを置いている部屋だった。普通のクラブハウスにはないような錘（おもり）もあった。家でもしっかりトレーニングして、サッカーに集中できる環境を整えている」。遠藤は２月に左足首を骨折し、回復度が気になるところだが、槙野監督は「いろんなものを犠牲にして準備していると思うので、Ｗ杯でも活躍してほしい」と願った。（伊藤 明日香）