来年３月２８日付で宝塚歌劇団月組トップスター・鳳月杏（ほうづき・あん）と共に退団する同トップ娘役の天紫珠李（あまし・じゅり）が１９日、兵庫・宝塚市の同劇団で会見した。

同時に就任したトップの鳳月とは「相手役をさせて頂けると伺ったときから、私も迷わず最後までご一緒させていただこうと。一緒に退団するのを目標にやってきました」と、４作での添い遂げを最初から決めていた。今年１月に上演された「侍タイムスリッパー」のときに、天紫から連絡し、「最後まで一緒に頑張ろう」と言葉をもらったことを明かした。

先に大阪市内で会見に挑んだ鳳月は真っ白なスーツで出席。打ち合わせはしなかったが、「（鳳月は）白かなって思ったので」と色目を合わせ、繊細なレースが印象的な白いロングドレスを選んだ。

鳳月とはプレお披露目公演のときに「１人ずつでもステキで、２人が合わさったとき、また違った魅力が生まれるように目指したいね」と言葉をかけてもらったことを、ずっと目標にやってきた。「本当にお人柄もそうですし、背中で示して下さった。一言一言が心に伝わってきました」と感謝した。

退団公演は「天穹のアルテミス／Ｂｅｌｌｅ Ｅｐｏｑｕｅ（ベル エポック）」（宝塚大劇場１２月１２日〜２０２７年１月２４日、東京宝塚劇場２月１３日〜３月２８日）となる。