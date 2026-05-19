からやま、からあげをカレーダレに絡めて味わう「出汁カレーつけから定食」発売

からあげ定食専門店「からやま」は5月22日から、期間限定メニュー「出汁カレーつけから定食」を発売する。

価格は通常店舗979円、券売機店舗980円（各税込）。食材がなくなり次第、販売終了となる。

からあげ定食専門店「からやま」

■和出汁香る特製カレーダレで味わう“つけから”

「出汁カレーつけから定食」は、スパイスをふりかけたからあげ3個とポテトフライを盛り合わせた定食メニュー。付属の特製カレーダレにからあげを絡めて味わう、“つけから”スタイルの商品となっている。

カレーダレは、出汁の旨みをきかせた和出汁の香りと、スパイスのコクが特徴。ひと口ごとにあとを引く味わいで、ご飯が進む一品に仕上げた。

また、期間限定メニューとして「出汁カレーからあげ合盛り定食」や、単品メニュー「出汁カレーからあげ」も同時発売する。いずれもテイクアウトに対応する。

【画像7点はこちら】出汁カレーからあげ合盛り弁当 など

〈販売ラインアップ（価格はすべて税込）〉

※一部店舗では、メニューや価格が異なる。

出汁カレーつけから定食

店内メニュー

◆出汁カレーつけから定食

（出汁カレーからあげ3個／ご飯・みそ汁付き）

通常店舗979円／券売機店舗980円

◆出汁カレーからあげ合盛り定食

（出汁カレーからあげ2個／カリッともも2個／2種のタレ付き／ご飯・みそ汁付き）

通常店舗902円／券売機店舗910円

【画像】出汁カレーからあげ合盛り定食 など

◆出汁カレーからあげ1個

通常店舗176円／券売機店舗180円

テイクアウトメニュー

◆出汁カレーつけから弁当

（出汁カレーからあげ3個／ご飯付き）

通常店舗961円／券売機店舗980円

◆出汁カレーからあげ合盛り弁当

（出汁カレーからあげ2個／カリッともも2個／ご飯付き）

通常店舗885円／券売機店舗910円

◆出汁カレーからあげ1個

通常店舗172円／券売機店舗180円