元モー娘。飯田圭織、息子＆娘への“大きな唐揚げ弁当”公開「ボリュームすごすぎる」「蓋閉まる？」の声
【モデルプレス＝2026/05/19】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が5月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】44歳元モー娘。「こんがり揚がってて綺麗」にんにく＆醤油で下味付けた“大きな唐揚げ”弁当
飯田は「月曜日のお弁当は 大きな唐揚げ弁当」と紹介し、息子と娘のために手作りしたお弁当の写真を投稿。弁当箱からはみ出しそうなほどの大きさの唐揚げをたっぷりと盛り付けたボリューム満点のお弁当を披露し、「にんにくと醤油で下味つけたのでご飯が進むよ」とつづっている。唐揚げの隣には、黒ごまを散らしたゆで卵とブロッコリーが詰められており、弁当に彩りを添えている。
この投稿に、ファンからは「お子さんたちが喜びそう」「食べ応えありそう」「ボリュームすごすぎる」「絶対美味しいやつ」「蓋閉まる？」「こんがり揚がってて綺麗」などの声が上がっている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】44歳元モー娘。「こんがり揚がってて綺麗」にんにく＆醤油で下味付けた“大きな唐揚げ”弁当
◆飯田圭織“大きな”唐揚げ弁当披露
飯田は「月曜日のお弁当は 大きな唐揚げ弁当」と紹介し、息子と娘のために手作りしたお弁当の写真を投稿。弁当箱からはみ出しそうなほどの大きさの唐揚げをたっぷりと盛り付けたボリューム満点のお弁当を披露し、「にんにくと醤油で下味つけたのでご飯が進むよ」とつづっている。唐揚げの隣には、黒ごまを散らしたゆで卵とブロッコリーが詰められており、弁当に彩りを添えている。
◆飯田圭織の投稿に「ボリュームすごすぎる」の声
この投稿に、ファンからは「お子さんたちが喜びそう」「食べ応えありそう」「ボリュームすごすぎる」「絶対美味しいやつ」「蓋閉まる？」「こんがり揚がってて綺麗」などの声が上がっている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】