ビスキュイテリエ ブルトンヌの夏限定缶が登場♡爽やか柑橘＆塩味クッキーを堪能

フランス・ブルターニュの焼き菓子専門店「ビスキュイテリエ ブルトンヌ」から、夏限定クッキー缶が2026年6月1日(月)より登場します。今年は、爽やかな柑橘の香りを楽しめる「プティシトロン〈缶〉」と、塩味がクセになる新作「プティサレ〈缶〉」の2種類をラインアップ。素材の魅力を丁寧に引き出した焼き菓子は、自分へのご褒美にも夏のギフトにもぴったりです♪

新登場！塩味を楽しむサレ缶

価格：2,376円（税込）

今年新たに仲間入りした「プティサレ〈缶〉」は、チーズやごま、ハーブなどを使用した塩味クッキーを詰め合わせた夏限定缶。淡い水色の缶デザインも涼しげで、夏気分を高めてくれます。

「チーズとペッパーのサブレ」は濃厚なチーズのコクにブラックペッパーが効いた大人な味わい。

「ショートブレッド〈セサミ〉」は金ごまの香ばしさが広がり、「伊予柑とタイムのサブレ」は爽やかな柑橘とハーブの香りが絶妙にマッチしています。

さらに、発酵バターが香る「ビスキュイ サレ」と、ゲランドの塩をアクセントにした「プラリーヌ・オ・アマンド サレ」も楽しめる贅沢な内容です。

内容：チーズとペッパーのサブレ×5個、ショートブレッド〈セサミ〉×2個、伊予柑とタイムのサブレ×6個、ビスキュイ サレ×4個、プラリーヌ・オ・アマンド サレ×9粒（全5種17個＋9粒入）

販売期間：2026年6月1日(月)～8月31日(月)頃まで

※オンラインショップは6月1日(月)12:00頃～

店頭予約期間：2026年5月20日(水)～

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爽やか柑橘が主役のシトロン缶

価格：2,160円（税込）

リニューアルして登場する「プティシトロン〈缶〉」は、レモンやオレンジの爽やかな風味を楽しめる夏限定クッキー缶。コンパクトなプティサイズになり、より手に取りやすくなりました。

「シトロン・フィアンティーヌ」はレモンの香りにサクサク食感のフィアンティーヌを合わせた軽やかな一品。

「シトロン・ピスターシュ」は爽やかなレモンとピスタチオの香ばしさがアクセントになっています。

また、オレンジが香る「ガレット・ブルトンヌ ドゥミ フィーヌ〈オランジェ〉」や、レモンコンフィチュール入りのジャムクッキー「シトロン」など、夏らしい味わいをたっぷり楽しめます。

内容：シトロン・ピスターシュ×3個、ガレット・ブルトンヌ ドゥミ フィーヌ〈オランジェ〉×2個、シトロン・フィアンティーヌ×2個、シトロン×6個（全4種13個入）

販売期間：2026年6月1日(月)～8月31日(月)頃まで

※オンラインショップは6月1日(月)12:00頃～

店頭予約期間：2026年5月20日(水)～

夏限定キャンペーンも開催

夏限定クッキー缶2種と「ブルターニュ クッキーアソルティ〈缶〉23個入」の3缶を同時購入すると、人気クッキーをモチーフにしたオリジナルステッカー4枚セットをプレゼント。

可愛いデザインはコレクションしたくなること間違いなしです♡

※なくなり次第終了

まとめ

「ビスキュイテリエ ブルトンヌ」の夏限定缶は、爽やかな柑橘系と奥深い塩味、それぞれ異なる魅力を楽しめる特別なラインアップ。

見た目も上品で可愛らしく、おうち時間のおやつにはもちろん、夏の手土産やギフトにもぴったりです。季節限定ならではの味わいを、ぜひこの夏楽しんでみてくださいね♪