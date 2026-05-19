北斗晶、次男からの“母の日ギフト”使った私服コーデを披露「とてもスリムに見えます」「着やすそうで、オシャレですね〜」「ナイスセンス」
元プロレスラー・佐々木健介（59）の妻で、元プロレスラー・タレントの北斗晶（58）が15日、自身のブログを更新。「次男坊から母の日にいただいたキュロットスカート（パンツ）」と紹介し、次男・誠之介さんからもらった“母の日ギフト”を使った私服コーデを公開した。
【写真】「とてもスリムに見えます」「オシャレですね〜」次男からの“母の日ギフト”を使った北斗晶の私服コーデ
北斗は「サイズが合わなくて交換してもらいました（かーちゃん息子の想像よりもウエスト太かった）ワンサイズあげてもらったら着られました〜!!」「スカートではなくズボンになってるので歩きやすいです」とうれしそうにつづり、軽やかなキュロットを合わせたスタイリングを披露。
「似合うか!?似合わないか!?は別として【母ちゃんにこれが似合うかな!?】と思って選んで買ってきてくれた事が嬉しくて」「似合わないなら…このキュロットを似合うねりと言われる母ちゃんに私はなりたい」（原文ママ）と思いを明かしていた。
コメント欄には「めちゃくちゃ似合ってます!!ナイスセンス」「誠之助くん見立てがいいですね」「とてもスリムに見えます」「着やすそうで、オシャレですね〜」「誠ちゃんからもらったと言うのが何よりもうれしいですよね」「誠ちゃん、センスありますねぇ」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「とてもスリムに見えます」「オシャレですね〜」次男からの“母の日ギフト”を使った北斗晶の私服コーデ
北斗は「サイズが合わなくて交換してもらいました（かーちゃん息子の想像よりもウエスト太かった）ワンサイズあげてもらったら着られました〜!!」「スカートではなくズボンになってるので歩きやすいです」とうれしそうにつづり、軽やかなキュロットを合わせたスタイリングを披露。
コメント欄には「めちゃくちゃ似合ってます!!ナイスセンス」「誠之助くん見立てがいいですね」「とてもスリムに見えます」「着やすそうで、オシャレですね〜」「誠ちゃんからもらったと言うのが何よりもうれしいですよね」「誠ちゃん、センスありますねぇ」などと、さまざまな反響が寄せられている。