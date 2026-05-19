“幸せの黄色い新幹線”ドクターイエロー、寝袋化 「ただの黄色い寝袋」では意味がない…本気の仕様・ビジュアル公開
新幹線「ドクターイエロー」の寝袋『ドクターイエロー SLEEPING BAG』を本気で製品化するプロジェクトが始まった。JR東海がダウン製品を製造するNANGAと初コラボレーションし、クラウドファンディングで支援を募る。
【写真複数】ドクターイエローが寝袋化…ディティール
NANGAが本社を構える滋賀県米原市は、昨年1月に引退したドクターイエロー（T4編成）が駆け抜けた沿線に根ざす街。その地で30年以上、過酷な環境にも耐えうる高品質なダウン製品をつくり続けてきたNANGAが、モノづくりへの揺るぎない情熱と、磨き抜かれた技術・ノウハウを結集し、プロジェクトを形にする。
鮮烈なイエローを、アウトドアの過酷環境でも色あせず、経年も含めて付き合っていける色として再現するために、両社で打合せを繰り返し、トーンも質感も妥協せず何度もサンプルをつくり直した。「ただの黄色い寝袋」では意味がない。その一点にこだわり抜いた先に、この寝袋が生まれたという。
目標金額の達成をもって製品化が確定するクラウドファンディング形式による先行販売となる。
■『ドクターイエロー SLEEPING BAG』
生地：表/40dnナイロン（AURORA-TEX）裏/15dnリップストップナイロン
内部構造：台形ボックスキルト構造ダウンスパニッシュダック
ダウン：90/10（760FP）
ダウン量：600g
快適使用温度：目安 / -4度 / -11度（4シーズン対応）
総重量：約1170g収納
サイズ：約φ17×31cm
サイズ展開：レギュラー（対応身長目安：〜178cm）
■クラウドファンディング
支援期間：2026年5月19日（火）15:00〜6月30日（火）23:59
目標金額：3,500,000円
形式：All or Nothing（目標金額に達した場合のみ支援金を受取り未達成時は全額返金）
運営者：株式会社ナンガ
支援プラン
1）通常プラン 税込7万7000円
2）早期支援プラン（10％OFF）税込6万9300円 ※限定30本
3）早期支援プラン（5％OFF）税込7万3150円 ※限定40本
4）NANGA工場見学付プラン 税込8万8000円 ※限定3本
発送スケジュール
先行100本分：2026年11月中旬発送予定
〜400本分：2027年夏〜秋頃の発送見込
【写真複数】ドクターイエローが寝袋化…ディティール
NANGAが本社を構える滋賀県米原市は、昨年1月に引退したドクターイエロー（T4編成）が駆け抜けた沿線に根ざす街。その地で30年以上、過酷な環境にも耐えうる高品質なダウン製品をつくり続けてきたNANGAが、モノづくりへの揺るぎない情熱と、磨き抜かれた技術・ノウハウを結集し、プロジェクトを形にする。
目標金額の達成をもって製品化が確定するクラウドファンディング形式による先行販売となる。
■『ドクターイエロー SLEEPING BAG』
生地：表/40dnナイロン（AURORA-TEX）裏/15dnリップストップナイロン
内部構造：台形ボックスキルト構造ダウンスパニッシュダック
ダウン：90/10（760FP）
ダウン量：600g
快適使用温度：目安 / -4度 / -11度（4シーズン対応）
総重量：約1170g収納
サイズ：約φ17×31cm
サイズ展開：レギュラー（対応身長目安：〜178cm）
■クラウドファンディング
支援期間：2026年5月19日（火）15:00〜6月30日（火）23:59
目標金額：3,500,000円
形式：All or Nothing（目標金額に達した場合のみ支援金を受取り未達成時は全額返金）
運営者：株式会社ナンガ
支援プラン
1）通常プラン 税込7万7000円
2）早期支援プラン（10％OFF）税込6万9300円 ※限定30本
3）早期支援プラン（5％OFF）税込7万3150円 ※限定40本
4）NANGA工場見学付プラン 税込8万8000円 ※限定3本
発送スケジュール
先行100本分：2026年11月中旬発送予定
〜400本分：2027年夏〜秋頃の発送見込