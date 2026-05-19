お笑いコンビ、ますだおかだ岡田圭右（57）は19日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に出演。オランウータンのぬいぐるみを母親代わりに抱く様子で人気のニホンザル「パンチ」がいる千葉県の市川市動植物園のサル山に侵入したとして、自称米国籍の男2人が逮捕されたことについて「この光景、子どもにどう説明すんの。情けない」と怒りをにじませた。

番組では17日に起きたこのニュースを取り上げ、男2人が威力業務妨害で逮捕されたことを伝えた。逮捕容疑は、2人は共謀して柵を乗り越えサル山に侵入し、業務を妨害した疑い。自称大学生の男が着ぐるみ姿でサル山に入り、自称歌手の男がその姿を柵の外からスマホで撮影したことを伝え、2人とも容疑を否認していることや、サルにけがはなかったがおびえた様子だったとも報じた。

市川市動植物園は18日、公式Xで、17日に市川署に被害届を提出したことを明かした上で、「観覧制限区域の拡大」「制限区域への侵入防止ネットの設置」などの対策を取る方針を表明した。番組でも、園側がサル山を観覧できる場所を少し遠ざけるなどの対応を始め、撮影の全面禁止も検討されているとも伝えた。

番組MCのフリーアナウンサー石井亮次は「こういうことをする人がいるから、せっかくの楽しいスポットが、というところですよね」「面白い動画を撮ろうとしたのかもしれない」と指摘。コメントを求められた岡田は「この日もたくさんの家族が来ていたはず。この光景を、子どもにどうやって説明すんの。子どもたちはどういう思いでこれをみて、親たちは、どういうふうに説明すんの」と述べた上で、「情けない。本当にもう」と怒りをにじませた。

石井も「情けない本当に。何を考えている」と憤った。