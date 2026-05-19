「車内入ってきたんだけどwwwww」



【写真】躊躇なく、車内に入ってきた猫さん

こんなポストをされたのは銀八雲（@chinosharobia）さん。



投稿された写真には、駐車場に現れた1匹の猫ちゃんが、なんとそのまま車内へと入り込んでしまう様子が収められています。



最初は外でこちらを見ていた猫ちゃんが、次第に距離を縮め、ためらうことなく車の中へ。



車内では落ち着いた様子で探索を始めるなど、その堂々とした行動に思わず驚いてしまいます。予想外の出来事にびっくりしたなどという声が寄せられました。



「かわいすぎて笑った」

「人懐っこすぎる猫ちゃんだね」

「こんなことあるんだ」

「普通に乗り慣れてる感じで草」



ポストをされた銀八雲さんにお話を伺いました。



ーーどのような状況だったのでしょうか？



「友人宅へ行った際に車の中にいたときのことです。駐車場で車を停めていたところ猫を見かけました。その後、周りをうろうろしながら近づいてきて、なにも躊躇なく車に入ってきました」



ーー実際に猫ちゃんが車内に入ってきたときは？



「人なれしてると思いましたがまさかと思いました。驚くより普通にうれしかったです」



ーー車内での猫ちゃんの様子は？



「車内の隅々まで探索をしてました。落ち着いている様子ですぐ出ようとせず、なでたりしても嫌がるそぶりもなかったです」



ーーその後の猫ちゃんは？



「車内の探索がおわると自然に出ていきました。無理に行動したりせずゆっくり見てました」



ーー猫ちゃんと触れ合う機会は多いのでしょうか？



「私自身の家にも2匹の猫がおり、一緒の部屋にいたり、眠る時も同じベットで寝てますので、かなりの甘えん坊の猫と暮らしています」



ーー今回の出来事で感じたことは？



「飼われてるのか飼われていないのかどこかで餌をもらっているのかわかりませんがかなり健康そうに見えました。かわいそうに見えて連れて帰ったりしたかったのですが、この状態を見れば大丈夫そうと感じました」



突然車内に現れ、まるで自分の居場所かのようにくつろぐ猫ちゃん。その自然体で人懐っこい姿に、思わず頬が緩んでしまうエピソードでした。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）