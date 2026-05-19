F1エンジニアの知見を注いだ究極の空力パッケージ

2026年5月19日、大阪府摂津市のコンプリートカー専門店であるサンヤードは、世界的な人気を誇るエアロブランド「adro（エイドロ）」の正規ディーラーに認定され、国内での正規販売を本格的に開始したことを発表しました。

今回の国内導入は、トヨタ「GR86（ZN8）」およびスバル「BRZ（ZD8）」を対象としたもので、空力性能と造形美を高次元で追求した製品ラインナップが展開されます。

【画像】これが「adro（エイドロ）」製エアロパーツです！ 画像で見る！

エイドロはカリフォルニアを拠点にデザインを行い、F1マシンの空力設計を経験したデザイナーが開発を指揮するプレミアムブランドです。

開発には3Dスキャンや数値流体力学（CFD）解析が駆使されており、単なるドレスアップパーツではなく、走行性能の向上を前提に設計されている点が最大の特徴となっています。

ベースとなるトヨタGR86（ZN8）は、駆動方式にFR（後輪駆動）を採用した2ドアスポーツクーペです。2012年にスバルとの共同開発によって初代が「86（ZN6型）」として登場し、モータースポーツファンを含め多くのユーザーから支持を集めてきました。

現行モデルは2021年に発表された2代目で、このモデルチェンジを機に名称を「GR86」へとあらためています。

あわせて共同開発車であるスバル「BRZ」も、2012年に初代が登場。現行モデルは2021年7月に発売された2代目で、安全装備の「アイサイト」が初搭載されました。

パワーユニットには、GR86・BRZともに初代の2リッターから2.4リッターへと排気量を拡大した水平対向エンジンを搭載。最高出力235馬力、最大トルク250Nmを発揮し、力強い走りを実現しています。

今回、サンヤードが導入したエイドロ製エアロパーツは、こうしたGR86の素性を活かしつつ、世界基準のスタンスへと昇華させる内容です。

まずフロント周りでは「フロントバンパーセット」が用意されました。これには未塗装のバンパー本体に加え、カーボンリップとアイラインが含まれます。

独自のコンセプトに基づき、より低くワイドな視覚的インパクトを与えながら、優れた空力バランスが追求されました。法規クリアのためにヴァレンティ製ウインカーミラーをセットにしたパッケージも設定されています。

サイドには、100％リアルカーボンファイバーを使用した「サイドスカート」が設定されました。GR86純正のプレスラインに調和する自然な造形となっており、軽量かつ高剛性な仕上がりです。

リアセクションを際立たせるのが、職人の手作業で仕上げられたカーボン製の「リアディフューザー」です。マフラー出口を純正より拡大設計することで、多様な社外マフラーとの組み合わせにも対応。走行時の空気の流れを整える機能性と、迫力あるリアビューを両立させています。

さらに、ブランドを象徴するパーツとして「AT-M3 モータースポーツウイング」がラインアップされました。これは180km／h走行時に約105kgのダウンフォースを発生させる本格派で、8段階の角度調整が可能です。なお、このウイングは競技用部品として提供されます。

価格（消費税込）は、フロントバンパーセットが22万円、ウインカーミラー付きパッケージが28万6000円です。サイドスカートは16万5000円、リアディフューザーは17万6000円、モータースポーツウイングは38万5000円に設定されました。

サンヤードでは、パーツ単体の販売だけでなく、塗装や取り付け、さらには新車・中古車をベースとしたコンプリートカー販売までワンストップで対応します。海外製エアロにおいて課題となりがちな国内の使用環境や法規についても、正規ディーラーとしての技術でサポートが行われます。

世界中のカスタムシーンを牽引するエイドロの本格導入により、日本のGR86／BRZオーナーにとって、走行性能と美しさを極める新たな選択肢が加わったといえます。