「短期間でどんだけ飛躍し続けてんだ」W杯選出の22歳日本代表DF、海外１年目での“快挙達成”に驚嘆の声！「とてつもない成長曲線」「適応力どうなってるんだ」
海外移籍１年目での受賞は快挙と言えるだろう。
デンマークの強豪コペンハーゲンが５月17日、今シーズンのクラブ年間MVPを発表。昨夏に湘南ベルマーレから加入したDF鈴木淳之介が選出された。
22歳の日本代表戦士は公式戦33試合に出場。２ゴール・２アシストをマークした、
この一報がもたれされると、SNS上では次のような声が上がった。
「本当にすごい」
「短期間でどんだけ飛躍し続けてんだよ、この男は」
「まだ22って本当ですか？」
「海外初年度で年間MVPは適応力どうなってるんだレベル」
「初年度でここまで存在感を出すのは見事です」
「とてつもない成長曲線を描いた１年だった気がする」
「海外挑戦初年度での年間MVP、本当に素晴らしい成果」
「日本代表でも楽しみ」
北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバーにも選ばれた鈴木。大舞台での活躍にも期待が高まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「３年連続はさすがに凄すぎ」「異次元」なんと史上最多！三笘薫の“偉業達成”にファン驚嘆！「完全にワールドクラス」
デンマークの強豪コペンハーゲンが５月17日、今シーズンのクラブ年間MVPを発表。昨夏に湘南ベルマーレから加入したDF鈴木淳之介が選出された。
22歳の日本代表戦士は公式戦33試合に出場。２ゴール・２アシストをマークした、
この一報がもたれされると、SNS上では次のような声が上がった。
「本当にすごい」
「短期間でどんだけ飛躍し続けてんだよ、この男は」
「まだ22って本当ですか？」
「海外初年度で年間MVPは適応力どうなってるんだレベル」
「初年度でここまで存在感を出すのは見事です」
「とてつもない成長曲線を描いた１年だった気がする」
「海外挑戦初年度での年間MVP、本当に素晴らしい成果」
「日本代表でも楽しみ」
北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバーにも選ばれた鈴木。大舞台での活躍にも期待が高まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「３年連続はさすがに凄すぎ」「異次元」なんと史上最多！三笘薫の“偉業達成”にファン驚嘆！「完全にワールドクラス」