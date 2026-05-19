「短期間でどんだけ飛躍し続けてんだ」W杯選出の22歳日本代表DF、海外１年目での“快挙達成”に驚嘆の声！「とてつもない成長曲線」「適応力どうなってるんだ」

「短期間でどんだけ飛躍し続けてんだ」W杯選出の22歳日本代表DF、海外１年目での“快挙達成”に驚嘆の声！「とてつもない成長曲線」「適応力どうなってるんだ」