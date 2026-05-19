19日(火)も東北から九州は広く晴れて、東北や東日本を中心に多くの地点で今年一番気温が上がりました。これまでの1日の天気を振り返ります。

■真夏日続出 福島県では猛暑日も

19日(火)は東北から九州の広い範囲で晴れて気温が上がり、金沢や富山では今年初めての30℃以上、真夏日となりました。

15時までの最高気温は、福島県伊達市梁川で35.1℃、福島で35.0℃、群馬県桐生で34.3℃、茨城県大子で33.8℃、埼玉県鳩山と大分県日田で33.7℃となっています。

18日(月)は29.3℃まで上がった東京都心は、19日(火)は28.6℃で7月上旬並みとなりました。

【19日(火)午後3時までの最高気温】※（）内は季節感

札幌 16.0℃（5月上旬）

仙台 28.9℃（8月上旬）★今年一番の暑さ

新潟 29.7℃（7月下旬）★今年一番の暑さ

東京 28.6℃（7月上旬）

大阪 28.6℃（6月下旬）

広島 29.1℃（7月上旬）

福岡 28.1℃（6月下旬）

那覇 29.1℃（6月中旬）★今年一番の暑さ

ただ、極端な暑さはいったん19日(火)までで、20日(水)は雨の範囲が広がり暑さは少し落ち着きそうです。

■北海道と沖縄は雨 九州や四国もこのあと次第に雨降り出す

19日(火)は風と風がぶつかるシアーラインが通過する北海道では雲が広がり、所々で雨が降っています。シアーラインの北側にある地域は気温が低く、午後2時の気温は稚内で9.6℃、網走で5.4℃となっています。

また、沖縄〜奄美も雨が降ったりやんだりとなっています。

このあとは、九州南部も次第に雨の範囲が広がるでしょう。夜は九州北部や四国も所々で雨が降りそうです。

■そろそろ本格的な雨のシーズン？ 各地の平年の梅雨入りは

2026年は、5月3日頃に奄美で、4日頃に沖縄で梅雨入りしたとみられると気象庁から発表がありました。平年と比べると6〜9日早い梅雨入りとなりました。

では、その他の地域の梅雨入りはいつ頃になるでしょうか。

【平年の梅雨入りは】

まず、平年の梅雨入りの時期をみてみましょう。

--------------------------------

九州南部 5月30日頃

九州北部 6月4日頃

四国 6月5日頃

中国 6月6日頃

近畿 6月6日頃

東海 6月6日頃

関東甲信 6月7日頃

北陸 6月11日頃

東北南部 6月12日頃

東北北部 6月15日頃

--------------------------------

これをみると、梅雨入りはまだ先かなという印象です。

【1か月予報の傾向は】

続いて、5月14日に発表された、気象庁の1か月予報を週別にみてみましょう（一部を抜粋）。

--------------------------------

5月16日〜22日:北・東・西日本は天気は数日の周期で変わるでしょう。

5月23日〜29日:東・西日本では天気は数日の周期で変わりますが、前線や湿った空気の影響を受けやすいため、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。

5月30日〜6月12日:西日本と沖縄・奄美では平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。

--------------------------------

【九州南部はそろそろ梅雨入りか？】

これらを合わせてみると、5月23日〜29日頃は、九州南部で梅雨入りのひとつのタイミングとなるかもしれません。

鹿児島は20日(水)から、梅雨前線が停滞しやすく、しばらく曇りや雨の予報が続きます。その後、月末も雨が降りやすいとなれば、雨の降り始めの20日(水)頃にも梅雨入りとなる可能性はあると言えそうです。

一方、同じ西日本でも高知や広島、大阪は25日(月)に晴れ予報があります。20日(水)に梅雨入りしてしまうと、平年の梅雨入りの時期と比べてかなり早くなってしまうことからみても、慎重になるかもしれません。

【昨年は】

ただ、平年と比べてかなり早い梅雨入りが、ないとは言えません。例えば昨年は、九州南部・北部と中国地方で5月16日頃、その他の西日本や東海で5月17日頃、関東甲信や北陸でも5月22日頃と平年よりかなり早くに梅雨入りをしています。

いずれにしても、梅雨入りの時期は近づいています。本格的な大雨シーズンに入る前に、ハザードマップや防災用品を確認するなど、改めて備えを確認しておきましょう。

気象予報士 岡田沙也加