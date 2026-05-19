来年３月２８日付で宝塚歌劇団を退団すると発表した、月組トップ娘役・天紫珠李（あまし・じゅり）が１９日、兵庫・宝塚市の宝塚歌劇団で退団会見を行った。

１２年間の宝塚人生を振り返り、思い出深い作品に全国ツアーの「花の業平」（２０２５年）で演じた藤原高子を挙げた。「和物のとても美しい作品。お芝居がとても好きでした。全国の皆さんに余すことなく、存分に魅力をお届けできたことが私はすごくうれしくて、印象に残っております」と笑みを浮かべた。

１５年に男役として宝塚に入団し月組に配属。１７年に娘役に転向した。当時のトップ娘役・愛希（まなき）れいかが、同じように男役から娘役へ転向していたこともあり「愛希さんが近い存在でいてくれたのは、勇気づけられるきっかけでした」にっこり。目指す娘役像については「退団するまで追求しているところで模索し続けているところ。私にしかできない娘役を目指していきたい」ときっぱり言い切った。

今後の予定は６月６日〜７月１９日まで三国志炎戯「ＲＹＯＦＵ」、Ａｍａｚｉｎｇ Ｆａｎｔａｓｙ「水晶宮殿（クリスタルパレス）」東京宝塚劇場。９月１０日〜２７日に東急シアターオーブで「ＮＩＮＥ」。卒業公演は１２月１２日〜来年１月２４日まで「天穹のアルテミス」「Ｂｅｌｌｅ Ｅｐｏｑｕｅ（ベル エポック）」を宝塚大劇場で。２月１３日〜３月２８日まで東京宝塚劇場で上演される。