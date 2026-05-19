イモトアヤコ（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/19】お笑いタレントのイモトアヤコが5月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。

【写真】「イッテQ」40歳タレント「理想的な組み合わせ」ChatGPTに相談した晩ごはん

◆イモトアヤコ、AIに相談したレシピで作った晩ごはん披露


イモトは「晩ごはん」と添え、手料理の写真を投稿。「ChatGPT レシピ相談」とAIを活用したレシピであることを明かし、ソースとマヨネーズをかけたお好み焼きやしっかりと焼き色がついたししゃも、きゅうりと豆の和え物、なすの味噌汁などの家庭的な料理を披露している。

◆イモトアヤコの投稿に「理想的な組み合わせ」の声


この投稿に、ファンからは「焼き色完璧で食欲そそられる」「賢い使い方」「栄養バランスばっちり」「理想的な組み合わせ」「真似したい」などの声が上がっている。

イモトは2019年、「世界の果てまでイッテQ！」（日本テレビ系／毎週日曜よる7時58分〜）のディレクターを務める石崎史郎氏との結婚を報告。2022年に長男の出産を発表している。（modelpress編集部）

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