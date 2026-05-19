イモトアヤコ、AIに相談した晩ごはん公開「焼き色完璧で食欲そそられる」「栄養バランスばっちり」の声
【モデルプレス＝2026/05/19】お笑いタレントのイモトアヤコが5月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。
【写真】「イッテQ」40歳タレント「理想的な組み合わせ」ChatGPTに相談した晩ごはん
イモトは「晩ごはん」と添え、手料理の写真を投稿。「ChatGPT レシピ相談」とAIを活用したレシピであることを明かし、ソースとマヨネーズをかけたお好み焼きやしっかりと焼き色がついたししゃも、きゅうりと豆の和え物、なすの味噌汁などの家庭的な料理を披露している。
この投稿に、ファンからは「焼き色完璧で食欲そそられる」「賢い使い方」「栄養バランスばっちり」「理想的な組み合わせ」「真似したい」などの声が上がっている。
イモトは2019年、「世界の果てまでイッテQ！」（日本テレビ系／毎週日曜よる7時58分〜）のディレクターを務める石崎史郎氏との結婚を報告。2022年に長男の出産を発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「イッテQ」40歳タレント「理想的な組み合わせ」ChatGPTに相談した晩ごはん
◆イモトアヤコ、AIに相談したレシピで作った晩ごはん披露
イモトは「晩ごはん」と添え、手料理の写真を投稿。「ChatGPT レシピ相談」とAIを活用したレシピであることを明かし、ソースとマヨネーズをかけたお好み焼きやしっかりと焼き色がついたししゃも、きゅうりと豆の和え物、なすの味噌汁などの家庭的な料理を披露している。
◆イモトアヤコの投稿に「理想的な組み合わせ」の声
この投稿に、ファンからは「焼き色完璧で食欲そそられる」「賢い使い方」「栄養バランスばっちり」「理想的な組み合わせ」「真似したい」などの声が上がっている。
イモトは2019年、「世界の果てまでイッテQ！」（日本テレビ系／毎週日曜よる7時58分〜）のディレクターを務める石崎史郎氏との結婚を報告。2022年に長男の出産を発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】