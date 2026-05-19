【ユーロ圏】
ユーロ圏貿易収支（3月）18:00
予想　N/A　前回　115.0億ユーロ（季調前)
予想　N/A　前回　70.0億ユーロ（季調済)

【カナダ】
消費者物価指数（CPI）（4月）21:30
予想　0.8%　前回　0.9%（前月比)
予想　3.1%　前回　2.4%（前年比)

住宅建設許可（3月）21:30
予想　3.8%　前回　-8.4%（前月比)

【米国】
中古住宅販売成約指数（4月）23:00
予想　1.1%　前回　1.5%（前月比)　
予想　N/A　前回　1.8%（前年比)

※予定は変更することがあります