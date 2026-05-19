ドル高優勢、豪ドルドルは昨日の安値には届かず＝オセアニア為替概況



豪ドルは対ドルで上値の重い展開。昨日は朝のドル全面高に0.7119を付けた後、ドル高一服に0.7184を付けた。0.7170台の高値圏で東京朝を迎えたものの、上値が重くなり0.7125ドルを付けている。

NZドルも昨日は0.5823から0.5882まで上昇。今日はやや上値が重いものの、0.5849までの下げにとどまっており、豪ドルに比べてややしっかりとなっている。



ドル円が159円台を付けるなどしっかりとなっているが、豪ドル円は対ドルでの売りが重く、朝の113.97円前後から1113.29円を付けるなど、売りが出ている。NZドル円も93.37円から93.00円を付ける動き。



今週の主な予定

豪州

05/19 09:30 Westpac消費者信頼感指数 （5月） 結果 3.5% 前回 -12.5% （前月比）

05/21 10:30 雇用統計 （4月） 予想 1.52万人 前回 1.79万人 （雇用者数）

05/21 10:30 雇用統計 （4月） 予想 4.3% 前回 4.3% （失業率）

05/21 10:30 雇用統計 （4月） 前回 5.25万人 （正規雇用者数）

05/21 10:30 雇用統計 （4月） 前回 -3.46万人 （非常勤雇用雇用者数・前月比）



NZ

05/19 07:45 生産者物価指数 （2026年 第1四半期） 結果 0.8% 前回 0.1% （前期比）

05/21 07:45 貿易収支 （4月） 前回 6.98億NZドル

05/22 07:45 小売売上高 （2026年 第1四半期） 予想 0.6% 前回 0.9% （前期比）

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