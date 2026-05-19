秋田県の政策課題について、鈴木知事と市町村長が意見を交わす「県・市町村協働政策会議」が１８日、秋田市で開かれ、男鹿市の菅原広二市長が、同市野石にある小型風車１基が倒壊する事故を起こしていたことを明らかにした。

市が把握したのは発生から１か月以上たっていたとして、「自治体への連絡体制がない」と不満を漏らした。

男鹿市も４月２７日に事故を把握したが、３週間にわたって公表していなかった。

男鹿市によると、倒壊したのは大仙市のヤマサ興産が運営する野石地区にある小型の風車１基（出力１９・５キロ・ワット）。高さ約２０メートルの風車の支柱が根元の部分から折れ、原因を調査している。経済産業省は、同社から「３月１６日に倒壊を確認した」との報告を受けたという。

男鹿市は事故から１か月以上たった４月２７日、現場の近隣住民から電話で「風車が倒れている」との情報提供を受け、同社に確認して事故を把握した。同社からは、「自治体には報告する規定がないため報告しなかった」との趣旨の説明を受けた。

会議では、鈴木知事も「私も倒壊はしばらくしてから知った。小型とはいえ、周りに人がいたら大惨事だった」と発言した。今月２９日に行う経産省への要望活動で、「自治体に情報共有はしてもらいたい」と盛り込む予定とした。

男鹿市では４月１２日にも、別の事業者が運営する陸上風車の羽根が折れる事故が発生していた。