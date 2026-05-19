お笑いトリオ、ネルソンズの青山フォール勝ち（40）が19日、自身のXを更新。居酒屋で提供された飲み物にクレームを付けたところ、思わぬ反論を受けたことを明かした。

全国の酒場の飲み歩きをするほどの酒好きを公言している青山は「居酒屋でタコハイ頼んだら無味のチューハイ出てきた」と振り返り「『タコハイ頼んだんですけど、間違ってます』って言ったら『あの甘いやつですか？タコハイって本来はプレーンチューハイのことを言うんですよ。だからウチのタコハイは本物です。』って言われた。」と、店側とのやりとりを説明。

予想外の反論に対し「サントリーに訴えられろ」と恨み節をつづった。

投稿は42万回表示される反響となり、フォロワーもコメント欄で“議論”。タコハイが、もともと80年代にサントリーが無味のプレーンチューハイとして発売してブームになったものの、近年は同社が甘みや柑橘の香りを加えたチューハイ商品「こだわり酒場タコハイ」が人気となっていることを指摘し、青山、店側それぞれに賛同する意見や、両者の言い分に理解を示す反応などが見られた。