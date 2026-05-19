１９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円０１銭前後と前日午後５時時点に比べ９銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８５円１２銭前後と同２７銭程度のユーロ高・円安で推移している。



内閣府が同日発表した２０２６年１～３月期の国内総生産（ＧＤＰ）は、物価変動を除く季節調整値で年率換算２．１％増となった。２四半期連続でプラス成長となり、結果は市場予想を上回った。日銀の早期利上げ観測を支持する内容と受け止められたが、発表を受けて円に買い向かう姿勢は限られた。朝方は輸入企業によるドル買い観測もありドル円をサポートしたものの、、１５９円台に乗せると政府・日銀による為替介入警戒感が強まって伸び悩んだ。原油価格の上昇などを背景に、政府が補正予算の編成に動いているとの見方が広がるなか、財政悪化リスクも引き続き意識され、円売り要因となった。午後は手掛かり材料が乏しく、膠着感が強まった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６４２ドル前後と同０．００１１ドル程度のユーロ高・ドル安で推移している。



出所：MINKABU PRESS