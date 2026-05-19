原口元気パテックフィリップ掏られかける。



皆さんも時計やジュエリーは身につけていかないように。レザーのベルトを一瞬で切られて逃げられたけど走って捕まえて事なき得ました。



まさか自分達が本当にスリに遭遇するとは思わなかったので皆さんもマジで気をつけるように。本当に一瞬だから。… pic.twitter.com/vZYbeXF4az