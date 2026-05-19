元日本代表MF原口元気がスリに遭うも…同僚「逃げられたけど走って捕まえて事なき得ました」
ベールスホット(ベルギー2部)のGKポープ・ウィリアムが17日に自身のX(@popp1021)を更新し、チームメイトの元日本代表MF原口元気の身に起きたハプニングを明かした。
ポープは「原口元気パテックフィリップ掏られかける。皆さんも時計やジュエリーは身につけていかないように。レザーのベルトを一瞬で切られて逃げられたけど走って捕まえて事なき得ました」と報告。高級時計を盗まれるところだったが、自分たちで取り返したようだ。
続けて「まさか自分達が本当にスリに遭遇するとは思わなかったので皆さんもマジで気をつけるように。本当に一瞬だから」と呼びかけ、「フルスプリントのおかげでサングリアの酔いが覚めました。所詮アルコールなんてアドレナリンには勝てないことが証明されました」と締めくくった。
ファンからは「無事でよかった」「まさかスった相手がサッカー選手だとは思ってないだろうな」「しれっと捕まえてて草」などの声が上がっている。
ポープは「原口元気パテックフィリップ掏られかける。皆さんも時計やジュエリーは身につけていかないように。レザーのベルトを一瞬で切られて逃げられたけど走って捕まえて事なき得ました」と報告。高級時計を盗まれるところだったが、自分たちで取り返したようだ。
ファンからは「無事でよかった」「まさかスった相手がサッカー選手だとは思ってないだろうな」「しれっと捕まえてて草」などの声が上がっている。
原口元気パテックフィリップ掏られかける。— ポープウィリアム (@popp1021) May 17, 2026
皆さんも時計やジュエリーは身につけていかないように。レザーのベルトを一瞬で切られて逃げられたけど走って捕まえて事なき得ました。
まさか自分達が本当にスリに遭遇するとは思わなかったので皆さんもマジで気をつけるように。本当に一瞬だから。… pic.twitter.com/vZYbeXF4az