ETF売買代金ランキング＝19日大引け
19日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 167131 -24.9 60530
２. <1357> 日経Ｄインバ 30906 -17.3 3588
３. <1321> 野村日経平均 19940 -26.2 63470
４. <1360> 日経ベア２ 16485 -7.2 88.2
５. <1458> 楽天Ｗブル 12772 -22.3 72280
６. <2644> ＧＸ半導日株 12547 229.7 3656
７. <200A> 野村日半導 10690 29.4 4077
８. <1579> 日経ブル２ 10632 -24.8 655.5
９. <1540> 純金信託 9364 -9.8 21585
10. <1568> ＴＰＸブル 5374 -35.3 901.4
11. <1542> 純銀信託 4287 -49.5 35950
12. <1329> ｉＳ日経 4135 -12.2 6318
13. <1330> 上場日経平均 4105 25.7 63540
14. <1398> ＳＭＤリート 4077 432.2 1877.0
15. <1306> 野村東証指数 3665 -57.0 408.3
16. <1615> 野村東証銀行 3209 114.1 664.2
17. <1671> ＷＴＩ原油 2926 27.3 5940
18. <1320> ｉＦ日経年１ 2252 -18.2 63150
19. <1459> 楽天Ｗベア 2146 -18.1 145
20. <2243> ＧＸ半導体 1744 -15.8 4215
21. <1475> ｉＳＴＰＸ 1608 -29.4 398.3
22. <1346> ＭＸ２２５ 1590 -2.6 63140
23. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1541 -37.3 3722
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1240 -43.7 1963.5
25. <1655> ｉＳ米国株 1047 21.7 847.0
26. <1358> 上場日経２倍 1034 -51.8 115350
27. <1489> 日経高配５０ 1006 -58.7 3230
28. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 878 -26.6 73590
29. <1356> ＴＰＸベア２ 845 -16.1 123.4
30. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 841 -32.8 91
31. <563A> ＧＸＮデカバ 839 24.3 1080
32. <1545> 野村ナスＨ無 795 -42.2 46420
33. <282A> ＧＸ半導１０ 776 -4.9 2194
34. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 769 -13.9 1017
35. <2036> 金先物Ｗブル 767 -54.6 182400
36. <314A> ｉＳゴールド 758 -56.5 342.5
37. <213A> 上場半導体株 735 97.1 379.7
38. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 718 -18.5 2504
39. <2011> ＳＭＤ高配当 715 14200.0 805.1
40. <1308> 上場東証指数 706 -34.5 4037
41. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 684 -29.1 551.0
42. <2244> ＧＸＵテック 680 -22.6 3440
43. <2559> ＭＸ全世界株 664 -27.4 28815
44. <1326> ＳＰＤＲ 580 -55.7 66370
45. <1623> 野村鉄鋼非鉄 553 71.2 67850
46. <1571> 日経インバ 509 -28.9 331
47. <513A> ＧＸ防衛日株 508 -8.5 888
48. <1328> 野村金連動 491 -36.6 17105
49. <1367> ｉＦＴＰＷブ 480 99.2 2790
50. <2568> 上場ＮＱヘ無 449 189.7 7887
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 167131 -24.9 60530
２. <1357> 日経Ｄインバ 30906 -17.3 3588
３. <1321> 野村日経平均 19940 -26.2 63470
４. <1360> 日経ベア２ 16485 -7.2 88.2
５. <1458> 楽天Ｗブル 12772 -22.3 72280
６. <2644> ＧＸ半導日株 12547 229.7 3656
７. <200A> 野村日半導 10690 29.4 4077
８. <1579> 日経ブル２ 10632 -24.8 655.5
９. <1540> 純金信託 9364 -9.8 21585
10. <1568> ＴＰＸブル 5374 -35.3 901.4
11. <1542> 純銀信託 4287 -49.5 35950
12. <1329> ｉＳ日経 4135 -12.2 6318
13. <1330> 上場日経平均 4105 25.7 63540
14. <1398> ＳＭＤリート 4077 432.2 1877.0
15. <1306> 野村東証指数 3665 -57.0 408.3
16. <1615> 野村東証銀行 3209 114.1 664.2
17. <1671> ＷＴＩ原油 2926 27.3 5940
18. <1320> ｉＦ日経年１ 2252 -18.2 63150
19. <1459> 楽天Ｗベア 2146 -18.1 145
20. <2243> ＧＸ半導体 1744 -15.8 4215
21. <1475> ｉＳＴＰＸ 1608 -29.4 398.3
22. <1346> ＭＸ２２５ 1590 -2.6 63140
23. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1541 -37.3 3722
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1240 -43.7 1963.5
25. <1655> ｉＳ米国株 1047 21.7 847.0
26. <1358> 上場日経２倍 1034 -51.8 115350
27. <1489> 日経高配５０ 1006 -58.7 3230
28. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 878 -26.6 73590
29. <1356> ＴＰＸベア２ 845 -16.1 123.4
30. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 841 -32.8 91
31. <563A> ＧＸＮデカバ 839 24.3 1080
32. <1545> 野村ナスＨ無 795 -42.2 46420
33. <282A> ＧＸ半導１０ 776 -4.9 2194
34. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 769 -13.9 1017
35. <2036> 金先物Ｗブル 767 -54.6 182400
36. <314A> ｉＳゴールド 758 -56.5 342.5
37. <213A> 上場半導体株 735 97.1 379.7
38. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 718 -18.5 2504
39. <2011> ＳＭＤ高配当 715 14200.0 805.1
40. <1308> 上場東証指数 706 -34.5 4037
41. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 684 -29.1 551.0
42. <2244> ＧＸＵテック 680 -22.6 3440
43. <2559> ＭＸ全世界株 664 -27.4 28815
44. <1326> ＳＰＤＲ 580 -55.7 66370
45. <1623> 野村鉄鋼非鉄 553 71.2 67850
46. <1571> 日経インバ 509 -28.9 331
47. <513A> ＧＸ防衛日株 508 -8.5 888
48. <1328> 野村金連動 491 -36.6 17105
49. <1367> ｉＦＴＰＷブ 480 99.2 2790
50. <2568> 上場ＮＱヘ無 449 189.7 7887
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース