　19日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　167131　　 -24.9　　　 60530
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 30906　　 -17.3　　　　3588
３. <1321> 野村日経平均　　 19940　　 -26.2　　　 63470
４. <1360> 日経ベア２　　　 16485　　　-7.2　　　　88.2
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 12772　　 -22.3　　　 72280
６. <2644> ＧＸ半導日株　　 12547　　 229.7　　　　3656
７. <200A> 野村日半導　　　 10690　　　29.4　　　　4077
８. <1579> 日経ブル２　　　 10632　　 -24.8　　　 655.5
９. <1540> 純金信託　　　　　9364　　　-9.8　　　 21585
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　5374　　 -35.3　　　 901.4
11. <1542> 純銀信託　　　　　4287　　 -49.5　　　 35950
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　4135　　 -12.2　　　　6318
13. <1330> 上場日経平均　　　4105　　　25.7　　　 63540
14. <1398> ＳＭＤリート　　　4077　　 432.2　　　1877.0
15. <1306> 野村東証指数　　　3665　　 -57.0　　　 408.3
16. <1615> 野村東証銀行　　　3209　　 114.1　　　 664.2
17. <1671> ＷＴＩ原油　　　　2926　　　27.3　　　　5940
18. <1320> ｉＦ日経年１　　　2252　　 -18.2　　　 63150
19. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2146　　 -18.1　　　　 145
20. <2243> ＧＸ半導体　　　　1744　　 -15.8　　　　4215
21. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1608　　 -29.4　　　 398.3
22. <1346> ＭＸ２２５　　　　1590　　　-2.6　　　 63140
23. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1541　　 -37.3　　　　3722
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1240　　 -43.7　　　1963.5
25. <1655> ｉＳ米国株　　　　1047　　　21.7　　　 847.0
26. <1358> 上場日経２倍　　　1034　　 -51.8　　　115350
27. <1489> 日経高配５０　　　1006　　 -58.7　　　　3230
28. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 878　　 -26.6　　　 73590
29. <1356> ＴＰＸベア２　　　 845　　 -16.1　　　 123.4
30. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 841　　 -32.8　　　　　91
31. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 839　　　24.3　　　　1080
32. <1545> 野村ナスＨ無　　　 795　　 -42.2　　　 46420
33. <282A> ＧＸ半導１０　　　 776　　　-4.9　　　　2194
34. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 769　　 -13.9　　　　1017
35. <2036> 金先物Ｗブル　　　 767　　 -54.6　　　182400
36. <314A> ｉＳゴールド　　　 758　　 -56.5　　　 342.5
37. <213A> 上場半導体株　　　 735　　　97.1　　　 379.7
38. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 718　　 -18.5　　　　2504
39. <2011> ＳＭＤ高配当　　　 715　 14200.0　　　 805.1
40. <1308> 上場東証指数　　　 706　　 -34.5　　　　4037
41. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 684　　 -29.1　　　 551.0
42. <2244> ＧＸＵテック　　　 680　　 -22.6　　　　3440
43. <2559> ＭＸ全世界株　　　 664　　 -27.4　　　 28815
44. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 580　　 -55.7　　　 66370
45. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 553　　　71.2　　　 67850
46. <1571> 日経インバ　　　　 509　　 -28.9　　　　 331
47. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 508　　　-8.5　　　　 888
48. <1328> 野村金連動　　　　 491　　 -36.6　　　 17105
49. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 480　　　99.2　　　　2790
50. <2568> 上場ＮＱヘ無　　　 449　　 189.7　　　　7887
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース