19日の日経平均株価は前日比265.36円（-0.44％）安の6万550.59円と4日続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1111、値下がりは430、変わらずは23と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は211.19円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、アドテスト <6857>が207.57円、フジクラ <5803>が192.68円、ＳＢＧ <9984>が186.65円、ファナック <6954>が50.95円と並んだ。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を278.37円押し上げ。次いでリクルート <6098>が72.81円、コナミＧ <9766>が57.66円、ＫＤＤＩ <9433>が30.37円、バンナムＨＤ <7832>が27.96円と続いた。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位はサービス業で、以下、保険業、銀行業、水産・農林業が続いた。値下がり上位には非鉄金属、精密機器、ガラス・土石が並んだ。



株探ニュース