19日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比21.0％減の3695億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同22.7％減の2769億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日本成長株アクティブ <2083> 、ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信 <2241> 、グローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００ キャッシュフロー <356A> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> 、ＮＥＸＴ 金融 <1632> など6銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ東証ＲＥＩＴ <2066> 、業界改革厳選ＥＴＦ ＲＥＩＴイベント <396A> 、グローバルＸ ＭＳＣＩスーパーディビィデンド <2564> 、東証ＲＥＩＴ物流フォーカスＥＴＦ <489A> 、ｉシェアーズ・コア 日本国債 ＥＴＦ <2561> など7銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは東証グロース・コアＥＴＦ <1563> が5.05％高、グローバルＸ ゲーム＆アニメ－日本株式ＥＴＦ <2640> が4.58％高、グローバルＸ 銀行 高配当－日本株式 <315A> が3.95％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> が3.85％高、グローバルＸ レジャー＆エンターテインメント <2645> が3.81％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄 <1623> は6.59％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は5.43％安、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> は4.54％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> は4.43％安、グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 <2837> は4.34％安と大幅に下落した。



日経平均株価が265円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1671億3100万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均2189億9900万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が309億600万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が199億4000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が164億8500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が127億7200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が106億3200万円の売買代金となった。



株探ニュース