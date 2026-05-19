タレントの鈴木紗理奈が１９日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」で、元塾講師が教え子の替え玉となって英検を受験し、逮捕されたニュースに言及した。

この日は元塾講師が、教え子の替え玉となって英検を受験したニュースを取り上げた。この教え子は、元塾講師の英検合格の実績で大学にも合格したが、教え子の家族が写真が違うことに気づき、大学側に申し入れ、合格が取り消しとなった。

紗理奈は「そもそも学歴社会にすごい疑問があって…」と言い出し、石井亮次アナウンサーは「そもそもの、そもそもですね。聞きましょう」と紗理奈を促した。

紗理奈は「企業も、この大学だから取るみたいな仕組みとかがあるからこういうことが起こる。いい大学入っても、勉強しない子もいて、そもそも本来、その子が勉強したい科目がある大学に行って、大学時代に自分がやりたい勉強をするっていうのが学問ですよね？」とコメント。

石井アナは「正論です」というと、紗理奈は「すいません。こんな中卒で正論ぶちかまして」と恐縮しつつ「こういうことだって意味がないのに、こういう肩書を背負ったらいいとこで働けるんだよって。全部本質とずれた社会になっているな、みたいな」と持論を述べた。

そして「本人に合った学校に行く方が余程将来のためになるけど、そういう仕組みになっていないことが気になる」と、替え玉受験までして大学に行かざるを得ない仕組みに疑問を呈していた。

言いたい事を述べた後、「ネットでは、鈴木紗理奈、論点ずれるってよく言われる」と反省するも、石井アナは「論点ずれて当たり前。それぞれの考えがあるんだから」とフォローしていた。