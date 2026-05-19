テレ東・中根舞美アナウンサー、突然涙する 19日放送『テレ東批評』
テレビ東京で19日深夜1時半から、『伊集院光＆佐久間宣行の勝手に「テレ東批評」』が放送される。今回は『モヤモヤさまぁ〜ず2』に出演する齋藤陽アナウンサーが登場し、中根舞美アナウンサーが涙する場面がある。
【番組カット】突然涙！番組でトークを繰り広げる中根舞美アナ
番組では、“テレ東フリーク”伊集院光と元テレ東の佐久間宣行氏がテレ東の番組をネタにトークする実験的番組。今回は、齋藤アナの謎キャラを深堀りする。水原恵理アナも登場する。中根アナは突然の涙を見せる。
■出演者
【MCを】伊集院光、佐久間宣行氏
【進行】中根舞美（テレビ東京アナウンサー）
【ゲスト】齋藤陽、水原恵理（テレビ東京アナウンサー）
【番組カット】突然涙！番組でトークを繰り広げる中根舞美アナ
番組では、“テレ東フリーク”伊集院光と元テレ東の佐久間宣行氏がテレ東の番組をネタにトークする実験的番組。今回は、齋藤アナの謎キャラを深堀りする。水原恵理アナも登場する。中根アナは突然の涙を見せる。
■出演者
【MCを】伊集院光、佐久間宣行氏
【進行】中根舞美（テレビ東京アナウンサー）
【ゲスト】齋藤陽、水原恵理（テレビ東京アナウンサー）