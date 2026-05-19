女優福井裕子さんが食道がんにより亡くなったと所属の円企画が19日、公式サイトで発表した。75歳だった。

公式サイトを通じ「弊社所属俳優 福井裕子 儀

かねてから病気療養中でございましたが去る令和八年五月五日 享年七十五歳食道癌のため逝去致しました」と発表。葬儀については「故人の遺志により近親者のみの家族葬にて滞りなく」執り行ったという。

福井さんは長野県出身。映画「容疑者Xの献身」（2008年）やフジテレビ系「月9」の「女神の教室〜リーガル青春白書〜」（2023年）などに出演していた。

以下、発表全文。

訃報

弊社所属俳優福井裕子儀

かねてから病気療養中でございましたが去る令和八年五月五日

享年七十五歳食道癌のため逝去致しました

ここに生前のご厚誼に深謝し謹んでご通知申し上げます

尚葬儀におきましては故人の遺志により近親者のみの家族葬にて滞りなく執り行いました

ご通知が遅れましたこと何卒ご容赦いただきたくお願い申し上げます

令和八年五月十九日

東京都新宿区新宿一−十九−十一クサマビル五階

株式会社円企画