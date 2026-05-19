山本由伸、3事業を1本で表現！ サムティグループ「新CM『エレベーター』編」

記事ポイント ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手が出演するサムティグループの新CM「エレベーター」編が2026年5月11日より放映中エレベーターで移動するたびに賃貸マンション「S-RESIDENCE」、ホテル「S-PERIA」、テーマパーク「ネスタリゾート神戸」の世界が広がる演出サムティ公式YouTubeチャンネルおよびTVCMで視聴可能 ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手が出演するサムティグループの新CM「エレベーター」編が2026年5月11日より放映中エレベーターで移動するたびに賃貸マンション「S-RESIDENCE」、ホテル「S-PERIA」、テーマパーク「ネスタリゾート神戸」の世界が広がる演出サムティ公式YouTubeチャンネルおよびTVCMで視聴可能

サムティホールディングスが、ブランドパートナーのロサンゼルス・ドジャース山本由伸投手を起用した新CM「エレベーター」編を、2026年5月11日よりサムティ公式YouTubeチャンネルおよびTVCMで放映しています。

山本投手がエレベーターに乗り込み、フロアを移動するたびに賃貸マンション・ホテル・テーマパークと異なる事業の世界が切り替わる構成で、サムティグループが不動産の枠を超えた多角的な事業を展開していることを一本の映像で伝えます。

サムティグループ「新CM『エレベーター』編」





タイトル：新CM「エレベーター」編出演：山本由伸投手（ロサンゼルス・ドジャース／サムティ ブランドパートナー）公開日：2026年5月11日（月）放映開始日：2026年5月11日（月）公開先：サムティ公式YouTubeチャンネル

グレーのアウェーユニフォームを着用した山本由伸投手が、青いエレベーターの背景の前で上方を見上げるカットが印象的な新CM「エレベーター」編は、サムティグループのスローガン「不動産を、超えてゆけ。」を体現する映像作品です。

山本投手は日本からメジャーリーグへと挑戦の舞台を広げてきた経歴を持ち、グループが理念として掲げる挑戦する姿勢を体現するブランドパートナーとして起用されています。

CMの構成は、山本投手がエレベーターに乗り込むところから始まり、フロアが上がるたびにサムティグループの異なる事業領域が広がります。

全国展開する賃貸マンション「S-RESIDENCE」シリーズ、観光・ビジネス向けホテル「S-PERIA」シリーズ、そして複合リゾート施設「ネスタリゾート神戸」の3事業が順に登場します。

CMに登場する3事業





背番号18・YAMAMOTO表記のアウェーユニフォームをまとった山本由伸投手が、エレベーターのドアが開く逆光の中に後ろ姿で立つカットは、次のフロアへ進む瞬間を捉えています。

エレベーターが階を上がるごとに事業の世界が切り替わるこの演出が、サムティグループが不動産・ホテル・リゾートにまたがる多角的な展開を行っていることを視覚的に示しています。

賃貸マンション「S-RESIDENCE」シリーズ

「S-RESIDENCE」シリーズは、サムティグループが企画・開発する賃貸マンションの主力ブランドです。

地域になじむ外観と開放感のあるエントランス・内廊下を備え、デザイン性と充実した設備を兼ね備えた物件として全国で展開されています。

ホテル「S-PERIA」シリーズ

「S-PERIA」シリーズは、サムティグループが企画・開発する自社ブランドのホテルで、観光・ビジネスの双方に対応したロケーションに展開されています。

洗練された空間ときめ細やかなホスピタリティを特徴とし、国内外のホテルチェーンとの協業・開発も手がけています。

テーマパーク「ネスタリゾート神戸」

「ネスタリゾート神戸」は、アウトドアアクティビティ・BBQ・天然温泉・プール・リゾートホテルを一か所に備えた複合リゾート施設です。

大自然の中でアクティビティ体験、温泉入浴、宿泊まで多様なレジャーを組み合わせて楽しめる施設として位置づけられています。

山本由伸投手がエレベーターで異なるフロアを巡るという演出を軸に、賃貸マンション「S-RESIDENCE」、ホテル「S-PERIA」、複合リゾート「ネスタリゾート神戸」の3事業がひとつの映像に凝縮されたCMは、サムティグループが不動産にとどまらない多角的な価値を提供していることを伝えています。

CMはサムティ公式YouTubeチャンネルで公開中です。

サムティグループ「新CM『エレベーター』編」の紹介でした。

※メジャーリーグベースボールの商標及び著作権は、メジャーリーグベースボールの許可に基づいて使用しています。

よくある質問

Q. 山本由伸投手はサムティグループとどのような関係ですか？

A. ロサンゼルス・ドジャースに所属する山本由伸投手は、サムティグループのブランドパートナーです。

日本からメジャーリーグへと挑戦の場を広げた経歴が、グループの掲げる「挑戦する姿勢」と重なるとして起用されています。

Q. 「S-RESIDENCE」と「S-PERIA」はどのように異なりますか？

A. 「S-RESIDENCE」は全国で展開する賃貸マンションブランドで、「S-PERIA」は観光・ビジネス双方に対応したロケーションに展開する自社ブランドホテルシリーズです。

どちらもサムティグループが企画・開発を手がけています。

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