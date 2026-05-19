「くまのプーさん」原作100周年を記念したスペシャルイベント！ディズニー・ハーベスト・マーケット By カフェ・カンパニー
季節を感じる「日本中の”おいしさ”」を、ディズニーの世界観を通じて”楽しく″”ヘルシー″に提供するカフェ＆ギフトショップ「Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANY(ディズニー・ハーベスト・マーケット By カフェ・カンパニー)」
Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANYにて、「くまのプーさん」原作100周年を記念したスペシャルイベントが開催されます☆
Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANY(ディズニー・ハーベスト・マーケット By カフェ・カンパニー)「くまのプーさん」原作100周年記念イベント
スケジュール：Disney HARVEST MARKET 渋谷ヒカリエ店
開催期間：2026年6月3日（水）〜9月末予定
所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ 7FDisney HARVEST MARKET 横浜赤レンガ倉庫店
開催期間：2026年6月4日（木）〜9月末予定
所在地：神奈川県横浜市中区新港1-1 横浜赤レンガ倉庫 2号館3F
プーさんデザインエリア事前予約方法：
【事前予約】予約開始日：2026年5月19日（火） 13:00〜
プーさんデザインエリア席料：550円(税込) ※1申込につき、4席まで予約可
時間：渋谷ヒカリエ店：
【平日】1）11:30〜13:00／2）13:30〜15:0／3）15:30〜17:00／4）17:30〜19:00
【土・日・祝日】1）11:30〜13:00／2）13:30〜15:00／3）15:30〜17:00／4）17:30〜19:00／5）19:30〜21:00
渋谷ヒカリエ店 予約サイト：https://www.tablecheck.com/shops/disney-harvest-market/reserve横浜赤レンガ倉庫店：
【平日・土・日・祝日共通】1）11:00〜12:30／2）13:00〜14:30／3）15:00〜16:30／4）17:00〜18:30／5）19:00〜20:30
横浜赤レンガ倉庫店 予約サイト：https://www.tablecheck.com/shops/disney-harvest-market-yokohama/reserve
カフェ・カンパニーが、ディズニーとのライセンス契約に基づき運営するカフェ＆ギフトショップ「Disney HARVEST MARKET（ディズニー・ハーベスト・マーケット） By CAFE COMPANY」
「ディズニー・ハーベスト・マーケット By カフェ・カンパニー」にて、「くまのプーさん」原作100周年を記念したイベントを開催されます。
期間中、店内の一部が「くまのプーさん」デザインの空間に模様替え。
横浜赤レンガ倉庫店 内装イメージ
心温まる物語のような世界観でカフェが楽しめるほか、100周年をお祝いするのにぴったりな利用特典やスペシャルメニュー、グッズなどの販売も予定されています☆
プーさんデザインエリア カフェ利用特典 オリジナルパーティハット
種類：全3種（くまのプーさん、ピグレット、ティガー）※種類は選べません
プーさんデザインエリア カフェ利用特典として「オリジナルパーティハット」をプレゼント。
プーさんエリアを利用し、メニューを注文された方に全3種からいずれか1個がランダムでプレゼントされます。
アフタヌーンティー利用特典：オリジナルクリアファイル
種類：全3種 ※種類は選べません
アフタヌーンティー特典の第1弾としてプレゼントされる「オリジナルクリアファイル」
2名より注文できる「アフタヌーンティー」を注文された方に、全3種から1枚がランダムでプレゼントされます。
※無くなり次第終了
期間限定スペシャルメニュー
「くまのプーさん」原作100周年を記念した、スペシャルメニューが登場。
人気のアフタヌーンティーをはじめ、フードメニューやドリンクメニューが楽しめます。
森の仲間たちのアフタヌーンティーセット ~Winnie the Pooh~
”100エーカーの森”で暮らす仲間たちをデザインしたアフタヌーンティー。
「くまのプーさん」や「オウル」「ラビット」「カンガ＆ルー」たちのピックが添えられています。
のんびり屋さんの森のごちそうバーガープレート〈Pooh〉
「くまのプーさん」のお顔をデザインした「のんびり屋さんの森のごちそうバーガープレート」
たっぷりのお野菜と共に味わえる、ボリューム満点なメニューです。
森の仲間たちのスムージー
種類：全3種
かわいいグラスで提供される「森の仲間たちのスムージー」
「くまのプーさん」と「ピグレット」のお顔、「ティガー」の元気いっぱいなしっぽがデザインされています。
100周年を楽しめるご利用特典やスペシャルメニュー、グッズなどが販売されるスペシャル企画。
Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANYにて2026年6月3日より順次開催される「くまのプーさん」原作100周年記念イベントの紹介でした☆
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