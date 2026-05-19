Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANY(ディズニー・ハーベスト・マーケット By カフェ・カンパニー)「くまのプーさん」原作100周年記念イベント

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季節を感じる「日本中の”おいしさ”」を、ディズニーの世界観を通じて”楽しく″”ヘルシー″に提供するカフェ＆ギフトショップ「Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANY(ディズニー・ハーベスト・マーケット By カフェ・カンパニー)」

Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANYにて、「くまのプーさん」原作100周年を記念したスペシャルイベントが開催されます☆

 

Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANY(ディズニー・ハーベスト・マーケット By カフェ・カンパニー)「くまのプーさん」原作100周年記念イベント

 

 

スケジュール：

Disney HARVEST MARKET 渋谷ヒカリエ店
開催期間：2026年6月3日（水）〜9月末予定
所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ 7FDisney HARVEST MARKET 横浜赤レンガ倉庫店
開催期間：2026年6月4日（木）〜9月末予定
所在地：神奈川県横浜市中区新港1-1 横浜赤レンガ倉庫 2号館3F

プーさんデザインエリア事前予約方法：
【事前予約】予約開始日：2026年5月19日（火） 13:00〜
プーさんデザインエリア席料：550円(税込)　※1申込につき、4席まで予約可

時間：

渋谷ヒカリエ店：
【平日】1）11:30〜13:00／2）13:30〜15:0／3）15:30〜17:00／4）17:30〜19:00
【土・日・祝日】1）11:30〜13:00／2）13:30〜15:00／3）15:30〜17:00／4）17:30〜19:00／5）19:30〜21:00
渋谷ヒカリエ店 予約サイト：https://www.tablecheck.com/shops/disney-harvest-market/reserve横浜赤レンガ倉庫店：
【平日・土・日・祝日共通】1）11:00〜12:30／2）13:00〜14:30／3）15:00〜16:30／4）17:00〜18:30／5）19:00〜20:30
横浜赤レンガ倉庫店 予約サイト：https://www.tablecheck.com/shops/disney-harvest-market-yokohama/reserve

 

カフェ・カンパニーが、ディズニーとのライセンス契約に基づき運営するカフェ＆ギフトショップ「Disney HARVEST MARKET（ディズニー・ハーベスト・マーケット） By CAFE COMPANY」

「ディズニー・ハーベスト・マーケット By カフェ・カンパニー」にて、「くまのプーさん」原作100周年を記念したイベントを開催されます。

 

 

期間中、店内の一部が「くまのプーさん」デザインの空間に模様替え。

 

横浜赤レンガ倉庫店　内装イメージ

 

心温まる物語のような世界観でカフェが楽しめるほか、100周年をお祝いするのにぴったりな利用特典やスペシャルメニュー、グッズなどの販売も予定されています☆

 

プーさんデザインエリア　カフェ利用特典　オリジナルパーティハット

 

 

種類：全3種（くまのプーさん、ピグレット、ティガー）※種類は選べません

 

プーさんデザインエリア カフェ利用特典として「オリジナルパーティハット」をプレゼント。

プーさんエリアを利用し、メニューを注文された方に全3種からいずれか1個がランダムでプレゼントされます。

 

アフタヌーンティー利用特典：オリジナルクリアファイル

 

 

種類：全3種 ※種類は選べません

 

アフタヌーンティー特典の第1弾としてプレゼントされる「オリジナルクリアファイル」

2名より注文できる「アフタヌーンティー」を注文された方に、全3種から1枚がランダムでプレゼントされます。

※無くなり次第終了

 

期間限定スペシャルメニュー

 

「くまのプーさん」原作100周年を記念した、スペシャルメニューが登場。

人気のアフタヌーンティーをはじめ、フードメニューやドリンクメニューが楽しめます。

 

森の仲間たちのアフタヌーンティーセット ~Winnie the Pooh~

 

 

”100エーカーの森”で暮らす仲間たちをデザインしたアフタヌーンティー。

「くまのプーさん」や「オウル」「ラビット」「カンガ＆ルー」たちのピックが添えられています。

 

のんびり屋さんの森のごちそうバーガープレート〈Pooh〉

 

 

「くまのプーさん」のお顔をデザインした「のんびり屋さんの森のごちそうバーガープレート」

たっぷりのお野菜と共に味わえる、ボリューム満点なメニューです。

 

森の仲間たちのスムージー

 

 

種類：全3種

かわいいグラスで提供される「森の仲間たちのスムージー」

「くまのプーさん」と「ピグレット」のお顔、「ティガー」の元気いっぱいなしっぽがデザインされています。

 

100周年を楽しめるご利用特典やスペシャルメニュー、グッズなどが販売されるスペシャル企画。

Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANYにて2026年6月3日より順次開催される「くまのプーさん」原作100周年記念イベントの紹介でした☆

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