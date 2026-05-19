循環型経営がWSJ国際舞台で評価！ タミヤホーム「Next Era Sustainable Community Award」

記事ポイント タミヤホームがWSJ主催「Next Era Leaders AWARD2026」で「Next Era Sustainable Community Award」を受賞解体と創造を等価に捉える「循環型経営」が、国際的なサステナブル事業として評価されるアスリートのセカンドキャリア支援や「Tamiya Forest Symphony」など多層的な社会循環の仕組みが受賞の決め手に タミヤホームがWSJ主催「Next Era Leaders AWARD2026」で「Next Era Sustainable Community Award」を受賞解体と創造を等価に捉える「循環型経営」が、国際的なサステナブル事業として評価されるアスリートのセカンドキャリア支援や「Tamiya Forest Symphony」など多層的な社会循環の仕組みが受賞の決め手に

不動産・建設を手がけるタミヤホームが、米国経済紙The Wall Street Journal（WSJ）主催の国際アワードで「Next Era Sustainable Community Award」を受賞します。

2026年5月4日、ニューヨーク・マンハッタンの会場「The Glasshouse」で開催された授賞式に、代表取締役社長・田宮 明彦が登壇しています。

タミヤホーム「Next Era Sustainable Community Award」





アワード名：Next Era Sustainable Community Award主催：The Wall Street Journal（WSJ）イベント名：The Future of Everything Festival 2026 内「Next Era Leaders AWARD2026」授賞式：2026年5月4日（月）13:00〜14:30（現地時間）会場：The Glasshouse（660 12th Avenue, New York, NY 10019）登壇者：代表取締役社長 田宮 明彦

タミヤホームは、WSJが主催する国際カンファレンス「The Future of Everything Festival 2026」内の特別企画「Next Era Leaders AWARD2026」で「Next Era Sustainable Community Award」を受賞しました。

解体工事・空き家再生・不動産ソリューションを展開する同社が、「壊すことと創ることを同時に進める循環型経営」として国際的な評価を獲得した形です。

「Sustainable Community（サステナブル・コミュニティ）」という称号は、同アワードの過去の受賞企業には使われてこなかった言葉です。

単なる空き家再生ビジネスの枠を超え、持続可能な地域社会を再構築するソリューションとして位置づけられたことが、新しい称号の授与につながっています。

世界の知性が集まる「The Future of Everything Festival 2026」





「The Future of Everything Festival」は、テクノロジー・ビジネス・文化の未来を議論するWSJ主催の旗艦カンファレンスです。

2026年度はマンハッタンを一望する最新鋭の会場「The Glasshouse」で開催され、米国を中心とした新鋭企業による展示と、世界を変革するリーダーたちのスピーチが行われます。

授賞式では、田宮 明彦社長が日本の深刻な空き家問題を解決するために独自に構築した「循環型経営」のモデルを国際舞台で発信します。

スピーチでは「壊すことは、新たな価値を創り出す始まりである」という経営哲学が語られています。

スピーチの全文は2026年5月下旬から6月にかけてタミヤホームの公式noteで公開される予定です。

WSJが評価した3つの視点





WSJは、タミヤホームの取り組みのうち3点を「次世代のサステナブルな社会の指針」として明示しています。

第一は、従来の建設業界における「スクラップ・アンド・ビルド（消費型）」の概念を覆し、解体を新しい価値の「創出」と完全に同義として捉える経営哲学です。

廃材の再資源化や「壊す産業から育む産業」への転換が、サーキュラーエコノミーの先駆的事例として認められます。

第二は、アスリートのセカンドキャリア支援と森林保全プロジェクト「Tamiya Forest Symphony（タミヤ・フォレスト・シンフォニー）」、子ども食堂への寄付など、「利他の精神」を根幹に置いた社会的価値の創出です。

怪我で引退を余儀なくされたアスリートに対し、解体工事等を中核とする再生事業を通じて社会参加の機会が提供されています。

現場での役割と周囲からの承認を通じて自己効力感が育まれ、多様なステークホルダーの「つながり」を再構築する組織づくりが支持を集めます。

第三は、解体・不動産という単一カテゴリーに依存せず、地域コミュニティ全体を持続可能にする統合的なソリューションを提供している点です。

地方発のモデルでありながら、世界共通の課題である「都市と地方の持続可能性」に対する強力なリーダーシップとして評価されています。

日本に根づく「三方よし」の考え方や職人を大切にする文化が、グローバル基準での評価につながった形です。

今後の公開スケジュール

受賞関連コンテンツは段階的に公開される予定です。

授賞式スピーチの全文は2026年5月下旬から6月にかけてタミヤホームの公式noteに掲載されます。

日経CNBCでの放送と、授賞式の様子および受賞後インタビューの動画公開は2026年8月以降に予定されています。

従業員数70名（2026年5月1日時点）の同社は、2020年の事業承継以降、過去最高の業績を更新し続けています。

解体工事業・建築工事業・空き家再生事業・リノベーション事業・鍛冶・鉄骨工事業と幅広い事業領域を持ち、埼玉支店ではデータセンターや大規模再開発など難易度の高い建設プロジェクトも担っています。

廃材の再資源化からアスリート支援・森林保全・子ども食堂への寄付まで、複数領域にわたる循環の仕組みを一つの経営哲学のもとで統合している点が、WSJという国際的な経済メディアの目に「既存カテゴリーを超えたソリューション」として映ります。

過去の受賞企業に前例のない「Sustainable Community」という称号が、その独自性を端的に示しています。

タミヤホーム「Next Era Sustainable Community Award」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Next Era Leaders AWARD2026」はどのような基準で受賞企業を選んでいますか？

A. WSJがアジアおよび日本市場において高い経済的インパクトを持つ経営者を対象に評価します。

売上規模や技術革新だけでなく、「経営思想そのものが社会にどのような循環を生むか」という点にフォーカスされており、米国および世界経済の基準に照らして受賞企業が選ばれます。

Q. タミヤホームの授賞式スピーチや受賞インタビューはどこで確認できますか？

A. スピーチの全文は2026年5月下旬から6月にかけてタミヤホームの公式noteに掲載される予定です。

授賞式の様子と受賞後インタビューの動画は2026年8月以降に公開される予定で、日経CNBCでの放送も同時期に予定されています。

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