熊川哲也、革命家ロベスピエール！ K-BALLET TOKYO「熊川哲也 K-BALLET TOKYO Spring Tour 2026『パリの炎』」

記事ポイント 熊川哲也がフランス革命の実在人物・ロベスピエール役で特別出演第2幕ハイライト「バスクの踊り」で強烈な存在感を放つ東京・大阪の計11公演にわたるSpring Tour 2026 熊川哲也がフランス革命の実在人物・ロベスピエール役で特別出演第2幕ハイライト「バスクの踊り」で強烈な存在感を放つ東京・大阪の計11公演にわたるSpring Tour 2026

K-BALLET TOKYOの新作『パリの炎』に、総監督・熊川哲也がロベスピエール役で出演します。

演出・再振付を担う宮尾俊太郎の強い要望により実現した特別出演で、歴史上の実在人物が本作の中核に位置づけられています。

東京公演はBunkamuraオーチャードホール、大阪公演はフェスティバルホールにて、2026年5月23日から順次上演されます。

K-BALLET TOKYO「熊川哲也 K-BALLET TOKYO Spring Tour 2026『パリの炎』」





公演名：Daiwa House PRESENTS 熊川哲也 K-BALLET TOKYO Spring Tour 2026『パリの炎』東京公演：2026年5月23日(土)・24日(日)・30日(土)・31日(日)、6月5日(金)〜7日(日)・13日(土)・14日(日) ／ Bunkamuraオーチャードホール大阪公演：2026年5月26日(火)・27日(水) ／ フェスティバルホールチケット料金（東京）：S席19,000円／A席15,000円／B席11,000円／C席9,000円／学生券5,000円／Kプラチナシート23,000円（税込）チケット料金（大阪）：SS席22,500円／S席18,500円／A席13,500円／B席8,500円／学生券5,000円（税込）主催：TBS（東京公演）／キョードー大阪（大阪公演）特別協賛：大和ハウス工業株式会社お問い合わせ（東京）：チケットスペース 03-3234-9999お問い合わせ（大阪）：キョードーインフォメーション 0570-200-888

K-BALLET TOKYO（総監督：熊川哲也）が2026年春に上演する新作『パリの炎』は、ロシア・バレエの伝統作に新たな解釈と演出を加えた意欲的な舞台です。

従来の『パリの炎』には登場しないフランス革命期の実在人物・ロベスピエールを物語の核に据え、革命の「可視化」を大きなテーマとして掲げています。

ロベスピエール役を演じるのは熊川哲也、遅沢佑介、宮尾俊太郎の3名で、熊川は特別出演として複数の公演に登場します。

ジャンヌ役にはボストン・バレエのプリンシパル・菅井円加、フィリップ役にはボリショイ・バレエのプリンシパル・ドミトリー・スミレフスキー、マリー・アントワネット役にはマリインスキー・バレエのプリンシパル・オレシア・ノヴィコワが名を連ねており、国際的な顔ぶれによるキャストが組まれています。

ロベスピエール役に込められた演出意図





演出・再振付を担う宮尾俊太郎は、民衆の熱狂を煽り革命を加速させたカリスマ的指導者・ロベスピエールを舞台に登場させることで、フランス革命の「場の説得力」が増すと判断します。

宮尾は「熊川哲也という絶対的スターが演じないと成立しない」と語っており、出演交渉の末に実現した特別出演となっています。

歴史上の実在人物を新たな役として創作に加えるこのアプローチは、ロシア・バレエの伝統的な演目を日本の現代舞台に置き直す試みの中心に位置します。

宮尾がフランス革命を調べる過程で「誰よりも熱く誰よりも冷たい強烈な存在」として強く印象に残ったロベスピエール像が、今作の演出の起点となっています。

第2幕ハイライト「バスクの踊り」





熊川哲也演じるロベスピエールが登場するのは、第2幕のハイライトとして位置づけられた「バスクの踊り」の場面です。

この場面はロシアで抜粋されて単独上演されるほどの名場面で、強烈なリズムと大迫力の群舞が展開されます。

熊川がその中心に立つことで、民衆のエネルギーが最高潮に達する瞬間に「革命を加速させる意志」が体現される構成となっています。

シアター オーケストラ トウキョウによる生演奏とともに、歴史が動く瞬間の熱量が舞台全体に広がります。

熊川哲也 ロベスピエール役 出演スケジュール





ロベスピエール役には熊川哲也、遅沢佑介、宮尾俊太郎の3名が配置されており、公演日によってキャストが異なります。

熊川哲也の出演日は東京公演が5月24日(日)12:30・30日(土)18:30・31日(日)12:30・6月6日(土)18:30・7日(日)12:30の計5公演、大阪公演が5月27日(水)13:00の1公演です。

遅沢佑介は東京・大阪合わせて6公演、宮尾俊太郎は東京公演の6月13日(土)18:30・14日(日)12:30の2公演に出演します。

主要キャスト





ヒロイン・ジャンヌ役を担うのはボストン・バレエのプリンシパル・菅井円加で、岩井優花、日高世菜、長尾美音がキャストとして名を連ねます。





フィリップ役およびルイ16世役を担うドミトリー・スミレフスキーはボリショイ・バレエのプリンシパルで、本作の国際的なキャスティングを象徴する存在です。





マリー・アントワネット役のオレシア・ノヴィコワはマリインスキー・バレエのプリンシパルで、日高世菜・木下乃泉とともに役を務めます。

管弦楽はシアター オーケストラ トウキョウが担当します。

チケット情報

東京公演のチケットはTBSチケット、チケットスペース、チケットぴあ、イープラス、ローソンチケット、劇場ほかで販売されています。

Kプラチナシート（23,000円）は1階席の最前1〜3列目で、主演ダンサー直筆サイン入りフォトカードが付属します。

A親子席（19,000円）は大人1名と5歳以上小学6年生以下のこども1名のセット料金で、A席エリアに設けられています。

学生券（5,000円）は中学生以上25歳以下が対象で、当日学生証を提示のうえ引き換えとなります。

熊川哲也という稀代のバレエアーティストがロベスピエールという革命家として舞台中心に立つ本公演は、ボリショイ・バレエやマリインスキー・バレエのプリンシパルを含む国際的なキャストと、シアター オーケストラ トウキョウの生演奏によって支えられています。

5月23日から6月14日まで東京・大阪の2都市で上演される、2026年春を代表する舞台となっています。

K-BALLET TOKYO「熊川哲也 K-BALLET TOKYO Spring Tour 2026『パリの炎』」の紹介でした。

よくある質問

Q. 熊川哲也が出演しない公演日に登場するロベスピエール役のキャストは誰ですか？

A. 遅沢佑介と宮尾俊太郎が担当します。

遅沢佑介は東京・大阪合わせて6公演、宮尾俊太郎は東京公演の6月13日(土)と14日(日)の2公演に出演します。

Q. Kプラチナシートには通常席にはない特典がありますか？

A. 主演ダンサー直筆サイン入りフォトカードが付属します。

座席は1階席の最前1〜3列目で、料金は23,000円（税込）です。

Q. 大阪公演の公演日と問い合わせ先はどこで確認できますか？

A. 大阪公演は2026年5月26日(火)と27日(水)にフェスティバルホールで上演されます。

問い合わせはキョードーインフォメーション（0570-200-888）が受け付けています。

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