µÈËÜ¿·´î·à¡¦¶â¸¶ÁáÉÄ¡ÖÀìÍÑ¥¢¥«¥¦¥ó¥Èºî¤Ã¤¿¡×¸«»ö¤Ê¡È2´§¥Ü¥Ç¥£¡É¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡ÖÀ®²Ì½Ð¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µÈËÜ¿·´î·à¤Î¶â¸¶ÁáÉÄ¡Ê39¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ü¥Ç¥£¡¼¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¤ò²þ¤á¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¶â¸¶¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ö¥Ü¥Ç¥£¡¼¥á¥¤¥¯ÀìÍÑ¥¢¥«¥¦¥ó¥Èºî¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¿·¤·¤¯»Ï¤á¤¿ÊÌ¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¡¼¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÂç²ñ¤Ç¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥²¡¼¥È2026²Æì¡¡½é²Æì³«ºÅ¡ª¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¥Ó¡¼¥Á¥Ó¥¥ËÉôÌç¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¥Ó¡¼¥Á¥Ó¥¥Ë163ÑÄ¶µé¡ª¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀè·î27Æü¤Ë¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÌÚÈø¥â¥Ç¥ë¤¬¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÃ´Åö¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ëµÈËÜ¿·´î·à¤Î¶â¸¶ÁáÉÄ¤µ¤ó¤¬¡¡¥Ó¡¼¥Á¥Ó¥¥Ë163cmÄ¶µé¡¡¥¦¡¼¥Þ¥ó¥º¥ì¥®¥ó¥¹163cmÄ¶µé¡¡¤Ç2´§¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡ªÀ¨¤¤¡ª¡ª¥È¡¼¥Æ¥à¥Ý¡¼¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÀ®²Ì½Ð¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£