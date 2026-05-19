お笑いコンビ「相席スタート」山添寛（40）が19日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲスト出演し、仕事に対する独特なスタイルについて語った。

最近はアイドル番組のMCを担当することも多いが、山添自身は「今まで推し活をやってきていない人生」という。「何グループかのアイドルさんのMCをさせてもらいましたけど、どこのチームの方が実は気持ちが乗っかってるとかも、全くないんで。完全に色（メンバーカラー）が違うだけなんで」。良くも悪くも、フラットな気持ちで臨んでいるという。「収録中に強めに言われたら強めに返すし、“この人なんかめっちゃ悔しそうな顔しとんな。そこいじったろ”とかも、その現場のみだけでやっている」とも付け加えた。

共演アイドルについて事前に情報を入れることも「全くない！」と断言。すると、相方の山崎ケイから、「そんな大きな声で言わないで、調べるのは仕事としてやって」とツッコミを受けていた。調べるのは、「名前と顔だけはしっかりと覚えて」いく程度だという。

昨年はTBS系ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」に出演。第6話で婚活パーティーに参加する高収入男を演じた。「ナイツ」塙宣之から「事前に台本とか読み込んで…？」と振られると、「全く読まない！」と言い切った。「誰が出てるとかも知らない！」ともぶっちゃけると、山崎も「知れ！知っとけよ、話題作くらい」とあきれていた。

さらに山添は「何チャンネルかも（知らない）」とも。さすがに塙から「そんなことないんじゃない？」とツッコまれると、今度は山崎から「たぶん本当に…（知らない）」と説明が入った。「何も知らないんですよ。ドラマとかスポーツ、異常に弱い。野球の話とかも、男性で一番分からないくらい」と話し、得意分野以外の無知ぶりを明かしていた。