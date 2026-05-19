OKAMOTO’S、新曲「That’s All I Wish」が婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』主題歌に決定

OKAMOTO’S（オカモトズ）の新曲「That’s All I Wish」が、6月14日（日）21時から放送開始となる「ABEMA」オリジナル婚活リアリティ―ショー『ガールオアレディ3』の主題歌に起用されることが決定した。同曲は、番組初回放送日と同じ6月14日（日）にデジタルリリースされる。

「That’s All I Wish」は、14日間にわたる婚活を通して結婚、そして自らの人生に向き合う『ガールオアレディ3』の世界観と深く重なり合い、揺れ動く心情をより一層ドラマティックに彩る楽曲に仕上がっている。

OKAMOTO’Sの前作「Seasons」と「今ここで」に続いて、今作「That’s All I Wish」でもMONJOEがアレンジに携わった。また、Rec/Mixエンジニアには渡辺省二郎を起用している。

現在ハマ・オカモトが活動休止中のため、今作はmiidaのアベマコトをベースに迎えた。

『ガールオアレディ3』は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。過去シーズンでは、「結婚についてリアルに考えさせられる番組」として共感の声が多数寄せられ、20〜30代女性を中心に大きな話題を呼んだ。

主題歌決定に伴い、OKAMOTO’Sボーカルのオカモトショウからコメントも到着した。

■オカモトショウ(OKAMOTO’S) コメント

1人きりでは掴めない幸せって、ほんとにあるの？相手の望む自分を演じても幸せにはなれない、でも自分を貫くだけなら1人でいればいい。ほんとに1人でいいの？

人生を誰と送るか、の選択は難しい。そして、自分と同じくらいの強い覚悟で向き合ってくれる人を探すのも難しい。メンバーが休んでる今のバンドの状況も踏まえた自分にとって、リアルな番組にぴったりの歌詞が書けました。休養中のハマに代わり、ベースには昔からの友人であるアベマコト君が力を貸してくれました！この自信作を、番組サイドから嬉しいラブコールもあって、『ガールオアレディ3』の楽曲として書き下ろせて嬉しいです！

オカモトショウ(OKAMOTO’S)

なお、OKAMOTO’Sは、6月に愛知・モリコロパークで開催される「YON FES 2026」、10月に福井・六呂師高原で開催される「Rockroshi Starry Music Festival 2026」への出演も決定。さらに、2027年3月12日には約8年ぶりとなる日本武道館単独公演「OKAMOTO’S OK,BUDOKAN」の開催も控えている。

『ガールオアレディ3』ティザー映像

【リリース情報】

アーティスト名：OKAMOTO’S楽曲名：「That’s All I Wish」配信日：6月14日（日）形態：デジタルリリース発売元：Sony Music Labels Inc.

【番組情報】

「ABEMA」『ガールオアレディ3』6月14日(日) 21:00スタートスタジオMC：アン ミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-1849