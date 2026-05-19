「短時間でも色々なお店を回れる」好き＆行ってみたい“青森県の繁華街＆歓楽街”ランキング1位は？【2026年調査】
日が長くなるにつれて屋外での飲食や散策が心地よい時期となりました。活気ある繁華街の灯りに誘われて、心ときめくひとときを過ごせる場所はどこなのか気になりますよね。
All About ニュース編集部では、2026年5月7〜8日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、繁華街＆歓楽街に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「青森県の繁華街＆歓楽街」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「飲食店が立ち並ぶエリアですが、近くには商業施設やイベント会場もあり、昼間は落ち着いた雰囲気で家族でも散策しやすく、地元グルメを味わえるお店が豊富だからです」（30代女性／埼玉県）、「青森市最大級の歓楽街で、居酒屋や郷土料理店がたくさんあるので食べ歩きに良さそう」（50代女性／広島県）、「昭和レトロな飲み屋街でおいしいお酒と海産物を味わいたいです」（50代男性／埼玉県）といったコメントがありました。
回答者からは「飲み歩きが好きなので、みろく横丁はぜひとも行きたいです」（30代女性／兵庫県）、「20軒以上の屋台が並びB級グルメを味わうことができるから」（40代女性／兵庫県）、「屋台形式で様々なお店が集まっているという点に惹かれました。地元の人と交流しながら食事ができる雰囲気があり、観光としても楽しそうだと感じています。コンパクトなエリアに個性的なお店が集まっているため、短時間でも色々なお店を回れるのが魅力的だと思いました」（30代男性／東京都）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月7〜8日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、繁華街＆歓楽街に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「青森県の繁華街＆歓楽街」ランキングの結果をご紹介します。
2位：本町歓楽街（青森市）／58票2位は、県庁所在地・青森市の中心部に位置する「本町（ほんちょう）歓楽街」です。青森駅からほど近く、地元産の地酒や新鮮な郷土料理を味わえる居酒屋が集中しています。夏の「青森ねぶた祭」の時期には、運行ルートからも近く、祭りの熱気そのままに多くの人々が訪れるエリアです。
回答者からは「飲食店が立ち並ぶエリアですが、近くには商業施設やイベント会場もあり、昼間は落ち着いた雰囲気で家族でも散策しやすく、地元グルメを味わえるお店が豊富だからです」（30代女性／埼玉県）、「青森市最大級の歓楽街で、居酒屋や郷土料理店がたくさんあるので食べ歩きに良さそう」（50代女性／広島県）、「昭和レトロな飲み屋街でおいしいお酒と海産物を味わいたいです」（50代男性／埼玉県）といったコメントがありました。
1位：八戸屋台村みろく横丁（八戸市）／88票1位は八戸市の「八戸屋台村みろく横丁」が選ばれました。八戸駅から中心街へとつながる小路に、個性豊かな屋台がずらりと並びます。三陸の海の幸やせんべい汁など、八戸ならではの味を隣り合った人同士で楽しむ屋台文化が魅力。観光客からも高い支持を得る、青森を代表する人気スポットです。
回答者からは「飲み歩きが好きなので、みろく横丁はぜひとも行きたいです」（30代女性／兵庫県）、「20軒以上の屋台が並びB級グルメを味わうことができるから」（40代女性／兵庫県）、「屋台形式で様々なお店が集まっているという点に惹かれました。地元の人と交流しながら食事ができる雰囲気があり、観光としても楽しそうだと感じています。コンパクトなエリアに個性的なお店が集まっているため、短時間でも色々なお店を回れるのが魅力的だと思いました」（30代男性／東京都）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)