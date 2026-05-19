“アイドル界に現れた新ミューズ”日向坂46大野愛実、『アップトゥボーイ』表紙＆巻頭に登場 みずみずしい輝き放つ
今年、創刊40周年を迎えた『アップトゥボーイ』の、22日発売のvol.363の表紙＆巻頭に、日向坂46の大野愛実が登場する。
【写真】新人とは思えない…ミューズの輝き放つ大野愛実
同誌が長年培ってきた王道アイドル誌としての伝統を継承しつつ、令和の新しい風を吹き込む特別な巻頭グラビア。撮影を担当したのは新進気鋭の若手カメラマン・野口花梨氏。アイドル界に颯爽と現れた新ミューズ・大野のみずみずしい輝きを、これまでにない新鮮な切り口で捉えた。
そして同じく日向坂46より、平岡海月（みつき）が同誌グラビアに初登場。今回は平岡の名前である「海月（クラゲ）」をテーマに撮影を敢行。「クラゲ」をモチーフにした可憐な衣装をまとい、平岡さんならではの圧倒的な透明感とピュアな美しさを最大限に引き出した。まさに“平岡海月”の名刺代わりとなる、純度100％の魅力が詰まった必見のページとなっている。
【写真】新人とは思えない…ミューズの輝き放つ大野愛実
同誌が長年培ってきた王道アイドル誌としての伝統を継承しつつ、令和の新しい風を吹き込む特別な巻頭グラビア。撮影を担当したのは新進気鋭の若手カメラマン・野口花梨氏。アイドル界に颯爽と現れた新ミューズ・大野のみずみずしい輝きを、これまでにない新鮮な切り口で捉えた。
そして同じく日向坂46より、平岡海月（みつき）が同誌グラビアに初登場。今回は平岡の名前である「海月（クラゲ）」をテーマに撮影を敢行。「クラゲ」をモチーフにした可憐な衣装をまとい、平岡さんならではの圧倒的な透明感とピュアな美しさを最大限に引き出した。まさに“平岡海月”の名刺代わりとなる、純度100％の魅力が詰まった必見のページとなっている。