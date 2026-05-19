来年３月２８日付で宝塚歌劇団を退団すると発表した、月組トップ娘役・天紫珠李（あまし・じゅり）が１９日、兵庫・宝塚市の宝塚歌劇団で退団会見を行った。

白のロングドレス姿で登場した天紫は、トップスター・鳳月杏（ほうづき・あん）と同時退団を決めた理由について「鳳月さんの相手役をさせていただけると決まった日から、一緒に舞台を作っていきたいという思いがありました。私も一緒に卒業することを目標に頑張ろう。退団が決まったと伺った時に、迷わずに最後の日まで一緒に」と思いを明かした。

天紫は１５年に入団した１０１期生。月組で男役として活躍も１７年に娘役に転向した。「女役をさせていただいた場面があった時に、本当に直感で、私はこれがやりたかったんだということに自分で気がついて、自分の意思で転向することを決めました」とにっこりほほ笑んだ。

２４年７月に入団１０年目でのトップ娘役就任となり、１０１期から初のトップ誕生となった。鳳月とのコンビに「一人ずつでももちろん素敵で、それを２人合わせた時にまた違った魅力が新しく生まれるような。そんなコンビでという風におっしゃっていただいたことがあって、それをずっと目標にしてまいりました」と笑顔。「終わりに向かうのではなく、まだまだチャレンジし続けて進化し続けて高みを目指して行けるように頑張っていきたい」と、最後の日まで娘役を追求する姿勢を見せた。

今後の予定は６月６日〜７月１９日まで三国志炎戯「ＲＹＯＦＵ」、Ａｍａｚｉｎｇ Ｆａｎｔａｓｙ「水晶宮殿（クリスタルパレス）」東京宝塚劇場。９月１０日〜２７日に東急シアターオーブで「ＮＩＮＥ」。卒業公演は１２月１２日〜来年１月２４日まで「天穹のアルテミス」「Ｂｅｌｌｅ Ｅｐｏｑｕｅ（ベル エポック）」を宝塚大劇場で。２月１３日〜３月２８日まで東京宝塚劇場で上演される。