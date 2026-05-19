マンゴー&ピスタチオ好きにおすすめ♡スイスホテル南海大阪のアフタヌーンティー

スイスホテル南海大阪の6階にある｢ザ･ラウンジ｣では、2026年5月1日(金)～6月30日(火)までマンゴーとピスタチオを主役にした夏らしいアフタヌーンティー｢マンゴー＆ピスタチオ アフタヌーンティー｣が開催中です。マンゴーのみずみずしさとピスタチオの味わいが楽しめるアフタヌーンティーを取材してきたので、紹介します。

マンゴーとピスタチオが主役

今回のアフタヌーンティーはマンゴーとピスタチオが主役なので、夏らしさがあります。透明なスタンドはおしゃれです。

｢マンゴーとオレンジのヴェリーヌ｣は、マンゴープリンにオレンジ風味のビスケットを重ねて爽やかな味わいです。

｢宮崎アップルマンゴーのタルト｣は、宮崎県産アップルマンゴーが贅沢に使用されているので食べ応えも抜群です。｢ピスタチオとベーコンのキッシュ｣の生地には、刻んだピスタチオが入っているので食感も楽しめます。

｢ピスタチオとマンゴーのシュークリーム｣は、ピスタチオのカスタードクリームが濃厚な味わいでおいしい!

｢ピスタチオプリン｣は、ピスタチオのコクとプリンのほろ苦さが大人な味わいです。

夏にぴったりな｢ピスタチオとラズベリーのアイスケーキ｣。写真撮影に夢中になっていると、溶けやすいので注意!

｢マンゴーレアチーズケーキ｣は、なめらかな口どけが上品な味わいです。

｢マンゴーロールケーキ｣は、ふわふな食感がおいしい!

スコーンは、｢プレーンスコーン｣と｢マンゴーとピスタチオのスコーン｣の2種類です。

ピスタチオ&マンゴーのセイヴォリー

ピスタチオやマンゴーを使用したセイヴォリーもいただけます。

｢イエロートマトのガスパチョ、ガーリックシュリンプ｣では、隠し味にマンゴーが使われています。

｢タイラギ貝のコンフィ、アスパラガス添え｣は、アンチョビ風味なのがおしゃれです。

｢ピスタチオ、マンゴー、生ハムのオープンサンドウィッチ｣は、生ハムの塩味でスイーツの合間のお口直しにぴったりです。

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ディルマのティービュッフェ付き

ドリンクでは、セイロンティー･ディルマの最高級ライン｢ティーメーカー･シリーズ｣がお好きなだけいただけます。

スイーツやセイヴォリーに合わせて、お気に入りの紅茶を探してみてくださいね。紅茶の他にも、コーヒー･カフェオレ･豆乳ラテもあります。

いかがでしたか。｢ザ･ラウンジ｣の近くにあるテイクアウトショップ｢スイスグルメ｣でも、旬のフルーツのスイーツや季節のブレッドが販売されているのでチェックしてみてください。

｢マンゴー＆ピスタチオ アフタヌーンティー｣

期間:2026年5月1日(金)～2025年6月30日(火)

営業時間:11:00-18:00

料金:平日 6,000円(税込)、土日祝 6,500円(税込)

※ディルマ｢ティーメーカー･シリーズ｣ティービュッフェ付き(2時間制)

取材協力/スイスホテル南海大阪