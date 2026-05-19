日本バドミントン協会は19日、第20回アジア競技大会に出場する日本代表候補選手を発表しました。

女子シングルスでは4月のアジア選手権で日本人唯一準決勝進出を果たし、世界ランク3位に位置付けた山口茜選手や、19歳ながら世界ランク9位の宮崎友花選手、奥原希望選手、郡司莉子選手が選出されました。

また、混合ダブルスでは世界ランク38位の渡辺勇大選手＆田口真彩選手が選出。シンガポールインターナショナルチャレンジ2026では優勝を果たしており、今大会での活躍にも期待がかかります。

五十嵐有紗選手＆志田千陽選手ペア、現在ケガで療養中の松山奈未選手＆緑川大輝選手ペアは選出されませんでした。

▼日本代表候補メンバー

【女子シングルス】

山口茜（再春館製薬所）

宮崎友花（ACT SAIKYO）

奥原希望（東京都バドミントン協会）

郡司莉子（再春館製薬所）

【女子ダブルス】

中西 貴映(BIPROGY)/ 岩永 鈴(BIPROGY)

福島 由紀(岐阜Bluvic)/ 松本 麻佑(ほねごり相模原)

【男子シングルス】

奈良岡 功大(NTT東日本)

西本 拳太(ジェイテクトStingers)

渡邉 航貴(BIPROGY)

田中 湧士(NTT東日本)

【男子ダブルス】

熊谷 翔(BIPROGY)/ 西 大輝(BIPROGY)

保木 卓朗(トナミ運輸)/ 小林 優吾(トナミ運輸)

【混合ダブルス】霜上 雄一（日立情報通信エンジニアリング）/保原 彩夏（ヨネックス）渡辺 勇大（ACT SAIKYO）/田口 真彩（ACT SAIKYO）