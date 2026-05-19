【サンディエゴ（米カリフォルニア州）＝帯津智昭】米大リーグは１８日、各地で行われ、ドジャースの山本由伸は敵地でのパドレス戦に先発し、７回３安打１失点、８奪三振と好投したものの、打線の援護がなく、４敗目（３勝）を喫した。

１番指名打者で出た大谷翔平は３打数２安打、１四球で、３試合連続の複数安打をマークした。スコアは０―１で、連勝が５で止まったドジャースはナ・リーグ西地区首位から陥落し、パドレスが首位に浮上した。

７回１失点、８奪三振という結果は、前日に先発した佐々木朗希と同じ。ただ、味方打線が大量点を挙げ、２勝目を飾った佐々木に対し、山本には全く援護がなく、黒星がついた。今季最多の１０７球の力投も実らず、「やっぱり負けるのは、どの試合もすごく悔しい」。山本は硬い表情で語った。

同じナ・リーグ西地区のライバル同士の今季初対戦。一回一死、２番アンドゥーハルに対して、低めを狙ったスプリットが浮いた。これを左翼席に運ばれたソロ本塁打が、唯一の失点だった。「すごく悔しい失投だった」と山本。その後は立ち直り、七回まで三塁を踏ませない投球を見せたが、パドレスの先発キングと強力な救援陣に味方打線が抑え込まれた。

山本は「今日は相手もすごくいい投手だったので、僕が初回に失投してホームランを打たれて、先制されているようではだめだなと思った。０対０で投げていけるような試合内容を作りたかった」と責任を背負い込んだ。ロバーツ監督は「ヨシは今夜の投球は本当に素晴らしかった。（３勝４敗という山本の）勝敗に関しては、彼のために打線がもっと点を取らないといけない」と語った。