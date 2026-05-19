19日、南魚沼市で農作業中の70代男性がクマに体当たりされ顔面にケガをする被害がありました。



クマによる人身被害は今年度初めてとなり県は19日「クマ出没警戒注意報」を発表し注意を呼び掛けています。



野生動物をめぐっては、この春、市街地で野生動物が目撃されるケースが各地で相次ぎました。



ことし4月27日、ニホンカモシカが柏崎駅近くの銀行に現れ、現場周辺では一時騒然となりました。国の特別天然記念物に指定されているニホンカモシカがなぜ市街地に現れたのか。





◆国の特別天然記念物「ニホンカモシカ」

また4月22日には新潟県庁の中庭でキツネが目撃されました。親子3頭の姿も目撃されていました。都市部になぜ野生動物が‥‥‥専門家に話を聞きました。

銀行店舗のショーケースの中で動き回るのは、国の特別天然記念物「ニホンカモシカ」です。



4月27日午後、柏崎市の第四北越銀行柏崎支店に侵入しました。



体長は約1メートルほどのメスで銀行がATMコーナーに入ったのを見計らい閉じ込めたということです。現場は柏崎駅から400メートルほどの市街地です。



【市民】

「いるんだね、こんな街中でもね、たまげるわ」

◆市街地で複数の目撃情報

柏崎市では4月に入り複数回の目撃情報が。小学校の近くでも目撃されたということです。



また柏崎駅近くの酒造会社にも現れ、その後、銀行に侵入しました。

◆なぜ市街地に現れた？

国の特別天然記念物に指定され山岳地帯などに生息しているはずのニホンカモシカ。なぜ市街地に現れたのか。



野生動物に詳しい山本麻希さんは次のように指摘します。



【野生動物に詳しい 山本麻希さん（株式会社うぃるこ）】

「ここも見て見ると近くに鵜川が流れていまして、川ってこう河畔輪があって動物って結構おりやすい環境なんですね。あまり人間の目にも触れなかったり河畔輪は草が茂ってたりするんで動物も安心してトコトコ降りて来たら気づいたら意外と河口まで来ちゃって街に入ってパニックになって」

県内に広く分布する二ホンカモシカ。山にある木の芽や草の芽を食べて生活をしているといいます。



今回は川伝いに草を食べるなどしながら市街地まで移動してきたのではないかと話します。



一方、特別天然記念物のニホンカモシカは法律によって保護されていて、県内では被害などなければ捕獲することはできません。このためヒトへの警戒心が弱い動物だといいます。



【野生動物に詳しい 山本麻希さん】

「(他の動物に比べて)打たれる経験をしていないので割と牧歌的というか人間を見ても逃げない。じーっとこっち見ているっていうことが割と多い動物ですけどね」

銀行に侵入したニホンカモシカ。



柏崎市によると捕獲されたあと27日午後4時すぎに市内の山に放したということです。



あれから3週間、柏崎市によるとこれまでに市街地での目撃情報などは18日時点で入っていないということです。

◆なぜ県庁にキツネ？

大きな耳と長いしっぽ‥‥‥キツネです。実はこれは新潟県庁で撮影されました。



親子とみられる3頭が寄り添う姿も確認されています。なぜ県庁に現れたのでしょうか？

黄色い毛が午後の日差しに照らされ気持ちよさそうに体を伸ばしていました。



4月21日午後3時頃カメラの前に現れたのは野生のキツネです。この場所は‥‥‥



【記者リポート】

「県庁の中庭できのうキツネが目撃されました。この芝生の上に横たわりくつろいでいたということです」



多くの人が行き交う県庁。キツネは警戒することなく芝生に寝そべっていました。写真や動画を撮った職員は‥‥‥



【県職員】

「キツネがいるという声が聞こえて窓を見たらかわいらしいきつねがいたという状況でした。初めてキツネを見たんですけどとてもかわいらしいと思いました。まさか新潟市にいるとは」



【県職員】

「皆さん最初は柴犬だと思ってたんですけどキツネだなと思って面白いなと思いました。かわいいです」

◆親子とみられる3頭も目撃

撮影された写真の中には親子とみられる3頭の姿も。ことし3月から県庁の敷地内で確認されているというキツネたち。



一体どこからやってきたのでしょうか？



【新潟大学 箕口秀夫名誉教授】

「海岸林沿いに西蒲区のほうから やってくるというルートも考えられますし、すぐ近くを信濃川が流れていますのでそういった川沿いに入ってくるといったルートもあるかと思います」



箕口名誉教授によると県庁に現れたのは本州に広く生息するホンドギツネだということです。



県庁のような人の出入りが多い場所は春の子育てシーズンに持ってこいの環境だといいます。



【新潟大学 箕口秀夫名誉教授】

「例えば猛禽類ですとかキツネの天敵になるような動物特に子育てをしていると子ギツネが襲われてしまうということもありますけどそれを防ぐためには人間の盾を使うことが有効であることを動物が学習をしてきたと」

◆「見つけても安易に近づかない、触らないで」

箕口名誉教授は本来は里山の生き物であるキツネとの距離感が大切だと話します。



【新潟大学 箕口秀夫名誉教授】

「人との距離が近くなりすぎて、かまれて病気になってしまうだとか人間が被害危害を加えられたということになると当然そのキツネを駆除しなければいけないといった段階になってしまいますので今の距離感を大切にしていく、これ以上近づかないということが必要」



寄生虫がいる恐れがあるためキツネを見つけても安易に近づかず体やフンは触らないでほしいといういうことです。

（2026年4月22日、28日放送「夕方ワイド新潟一番」より一部抜粋）