日本の伝統食で平安時代以前までその歴史をさかのぼれると言われるお茶漬け。今、SNS上ではそんなお茶漬けの進化形が大きな注目を集めている。「紅茶屋なので、冷やし紅茶漬けがありました …え？」と件のお茶漬けを紹介したのはカミムラさん（@m2a_ikura）。



【写真】どんな味？人気紅茶店「Teapick」の冷やし紅茶漬け

お茶漬けと言えばご飯に緑茶や麦茶、出汁などをかけたものが一般的だが、今回カミムラさんが紹介したのはなんと冷たい紅茶をかけたもの。名古屋の人気紅茶店「Teapick」のメニューだと言うが、侘び寂び感あるフツーのお茶漬けと比べるとなんだかお洒落でトレンディなオーラを感じてならない。



カミムラさんにお話を聞いた。



ーーTeapickで紅茶漬けを召し上がったきっかけは。



カミムラ：Teapickは2年前に知ったのですが、その頃から週末は夜営業ということでご飯やお酒を出しています。私はそのご飯が楽しみで私鉄と地下鉄を乗り継いで1時間かけて毎週金曜日は通うことにしています。ご飯メニューはその日キッチンに立つ人が食べたいものを作るので日替わりで、これまでナポリタンやガレットという日もあれば、親子丼やコロッケ、寒い時はおでんなんていう日もありました。この冷やし紅茶漬けはその前の日が暑かったからということで決まったようです。



金曜日でいつものようにお店に行っていた私は「今日は冷やし茶漬けだよ〜」と言われ注文しました。



ーー冷やし紅茶漬けをご覧になったご感想を。



カミムラ：正直なところこれまでTeapickの食事には驚かされてばかりだったので、提供していただいた紅茶漬けを見ても「今日はちょっとおとなしいな」という印象でした。感覚がすでにバグってるんですね。紅茶のお茶漬けなんてそうそう見かけないのに。



なぜか台風が近づいてる日に作りたがるボリューミーなコロッケや、彩り豊かなガレットに比べて、紅茶漬けって見た目のインパクトってそんなに強くないと思うんです。ただ食べてみたら「あれ？するする食べられる。付け合わせもお茶とご飯に合う」と気がついたら5杯おかわりしていました。1人で3合くらい食べたんじゃないでしょうか。ここでようやく「紅茶のお茶漬けって意外な組み合わせだけど美味しい！紅茶自体が美味しい、付け合わせのチョイスも良いというのもあるのだけれど、紅茶漬けが美味しい食べ物だったんだ」ということに気付いたんです。それが投稿の「…え？」の部分ですね。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



カミムラ：普段は知人から2、3のいいねがつけばせいぜいのアカウントなので、正直ここまで反響があるとは思いませんでした。



おそらくこの投稿にいいねをしていただいた方は、カジュアルな形で紅茶を楽しむことが好きな方が多いと思うので、紅茶を楽しんでる方ってやっぱり多いんだ、ということに気づいたきっかけになりました。私はTeapickの1人のお客さんでしかないですが、こうした形でも紅茶の文化を盛り上げることができて、すごく良い機会になったなと感じています。



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SNSユーザーたちから



「緑茶、紅茶、烏龍茶、茶葉は一緒だからヘーキヘーキ」

「烏龍茶でやっても美味しいし、紅茶でも合うだろうな〜。トッピングがまじで紅茶との相性考えてあって最高」

「大昔、阪急の大食堂の一角でダージリン鯛茶漬けってメニューがあってだな、激うまやったんや…」



など数々の驚きの声、共感の声が寄せられた今回の投稿。



冷やし紅茶漬けに使われているお茶は「ベジタブルブレンド 大葉を添えて」という大葉ブレンドの紅茶だそう。名古屋に店舗のあるTeapickだが、今年2月にあべのハルカス（大阪市阿倍野区）で行われた「バレンタインショコラコレクション」に出店するなど、関西の催事に積極的に出店しているということなので、ぜひ多くの方にお試しいただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）